Un voleur armé est neutralisé par le personnel d’une station-service de Nipawin

L'incident, qui s'est produit jeudi vers 16 h 30, a été filmé par la caméra de sécurité de la station.

J'ai reçu un appel de l'aide-gérant juste après l'incident, m'expliquant qu'il y avait eu un vol , explique le gérant de la station-service, Brennan Jardine, qui n'était pas sur place au moment de l'incident.

Les employés m'ont dit que le cambrioleur était entré et avait dit "que personne ne bouge!" , raconte-t-il. Heureusement, ils ne l'ont pas écouté. Ils sont partis à l'arrière du magasin puis, quand le voleur s'est approché, ils ont pris la décision de l'attraper.

Selon M. Jardine, la police est arrivée environ 10 minutes après l'incident.

Le gérant de l'établissement se dit soulagé que personne n'ait été sérieusement blessé. Il souligne toutefois qu'il n'encouragerait jamais ses employés à confronter une personne armée.

La GRC a déclaré que le voleur de 25 ans a été accusé de plusieurs infractions, dont vol armé, port d'un déguisement dans un dessein criminel et possession d'une arme dans un but dangereux.

L'homme a comparu en cour provinciale à Melfort, lundi.

La GRC recommande aux personnes qui sont témoins d'un crime d'essayer de trouver un endroit sûr et d'appeler la police.

Bien que personne n'ait été blessé et que le suspect ait été arrêté et accusé dans l'incident de Nipawin, ces types de situations sont souvent imprévisibles et dangereuses et peuvent avoir de graves répercussions sur la sécurité de toute personne impliquée , explique un porte-parole du corps de police.