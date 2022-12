Le sénat de la Laurentienne veut une enquête sur la crise financière de l’université

Une majorité des membres, soit 23, du sénat de l'Université Laurentienne ont adopté une proposition soumise par le professeur et membre du sénat, David Leeson, pour demander « une enquête publique et (si elle se justifie) une enquête criminelle sur la mauvaise gestion ruineuse de l’Université Laurentienne par la haute administration de 2010 à 2021. »

M. Leeson a livré un discours très passionné en plaidant sa cause devant le sénat, lors d’une réunion tenue mardi après-midi.

La proposition non contraignante vise aussi à condamner une série d'anciens responsables de l'université.

Les anciens recteurs Dominic Giroux, Robert Haché et Pierre Zundel, l’ex-vice-rectrice aux études Marie-Josée Berger, les ex-vice-rectrices à l’administration Carol McAulay et Lorella Hayes et l’ex-président du Conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne, Claude Lacroix ont été nommés.

Le sénat avait adopté en septembre une motion soulignant son manque de confiance envers M. Haché et Mme Berger, qui ont quitté l'université quelques mois plus tard.

Ceci survient à peine deux semaines après la publication du rapport d'enquête final accablant de la vérificatrice générale de l'Ontario et la fin de la restructuration de l'établissement.

Il y a eu ensuite des discussions durant lesquelles certains membres du sénat demandaient qu'on ajoute, en les nommant, tous les membres votants du conseil des gouverneurs qui étaient en place lorsque la Laurentienne a invoqué la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

D'autres membres ont toutefois craint que certaines personnes soient blâmées publiquement alors qu'elles ont tout fait pour convaincre leurs collègues de ne pas suivre la voie de la LACC .

Le sénat a finalement choisi de garder la proposition initiale.

Plusieurs syndicats représentant les employés et le corps professoral de l’université réclament une enquête publique sur la crise financière depuis quelque temps.