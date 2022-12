Une nouvelle hausse de taxes de 6 % pour les Amossois en 2023

Les prévisions budgétaires adoptées le 13 décembre font état de dépenses à la hausse de 6,05 %, pour atteindre près de 49 millions de dollars l’an prochain. Le conseil municipal a puisé 1,7 million de dollars dans ses réserves financières pour réduire l’impact de la hausse sur les taxes et tarifications, mais celles-ci augmenteront en moyenne de 5,93 % pour tous, sous le taux d’inflation de 6,9 %.

Ainsi, pour la propriété résidentielle moyenne, qui verra sa valeur passer de 234 109 à 234 742 $ en 2023, il en coûtera 198 $ de plus en milieu urbain et 164 $ de plus en milieu rural, pour des factures respectives de 3536 $ et 2932 $.

« On voulait être en bas de l’inflation. L’augmentation des taxes est en dessous de l’inflation cumulée depuis 2017 (20,4 % comparativement à 22,6 %). On est très fiers de ça, mais je répète que c’est quand même une année qui a été difficile. » — Une citation de Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Il n’y a pas de superflu dans notre budget. On est rendus au point où on réfléchit si on doit couper des services, couper des infrastructures, mais on n’en est pas là. Pour l’instant, on veut continuer d’avoir une belle palette de services de qualité , fait-il valoir.

Des sommes sont prévues dans la tarification de l’eau pour les études pour le puits #1 et le réservoir ainsi que pour la vidange des étangs aérés pour l’assainissement des eaux usées.

L'hôtel de ville d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Inflation et taux d’intérêt

M. D'Astous reconnaît qu’il s’agit de nouveau d’un effort important demandé aux citoyens, mais il précise que toutes les villes du Québec sont aux prises avec les effets de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt sur leurs charges.

À Amos, la plupart des postes budgétaires subissent des augmentations, mais les plus fortes hausses se font sentir au niveau du service de la dette, qui bondit de 30 %, largement en raison de la hausse des taux d’intérêt.

L’augmentation des taux d’intérêt, c’est chaque fois qu’on renégocie un billet qu’on la ressent, et on a fait des renégociations dans la dernière année. Donc, on a subi l’augmentation des taux d’intérêt. On s’en doutait que ça allait venir, mais on ne pensait pas que ça allait être à ce niveau-là. C’est plus de 460 000 $ cette année qu’il faut compenser. Nos emprunts sont généralement sur dix ans, renégociés aux cinq ans, dont dans les prochaines années. On va avoir des portions de dette qui vont se terminer, ce qui va nous permettre de revenir un peu plus à la normale , explique le maire D’Astous.

La pédale douce sur les investissements

Avec une dette à long terme qui devrait atteindre 53,8 millions $ au 31 décembre, la Ville d’Amos voit son ratio dette/revenus totaux atteindre 117 %, tout près du plafond fixé à 120 % dans sa politique de gestion de la dette. Le ratio du service de la dette sur les charges totales s’élève à 12,38 %, s’approchant du plafond de 15,5 %.

La Ville a déjà annoncé qu’elle retirait sa candidature pour les Jeux du Québec de 2026, et elle ralentit aussi le rythme de ses investissements dans son programme triennal des dépenses en immobilisations. Des dépenses de 16,4 M$ sont prévues en 2023, dont 5,6 M$ provenant de subventions. C’est 9 M$ de moins que ce qui avait été prévu en 2022.

« Les gens vont se rendre compte qu’il n’y a pas beaucoup de nouveaux projets. Ce sont soit des projets qui sont déjà commencés ou dont les gens ont déjà entendu parler. Je pense entre autres à l’aéroport (1 M$) pour dégivrer les ailes au glycol; c’est quelque chose qu’on devrait finaliser d’ici la mi-2024. On veut aussi construire le Centurion, les 24 unités pour les logements AccèsLogis. C’est en appel d’offres, on veut le réaliser dans les deux prochaines années (5,3 M$, dont 3,2 M$ en subventions) », indique Sébastien D’Astous.