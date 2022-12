L’utilisation d’eau douce par l’industrie de la fracturation hydraulique pointée du doigt

Selon le directeur du programme canadien du gaz et du pétrole pour Stand.earth, Sven Biggs, l’industrie a utilisé un peu plus de 5 milliards de litres d’eau l'an dernier pour ses opérations de fracturation dans le nord de la province. Il projette que ce chiffre pourrait doubler au cours de la prochaine décennie en raison de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié.

D’après Stand.earth, l'industrie pétrolière et gazière est la seule industrie en Colombie-Britannique qui est autorisée à extraire de l'eau douce, à la contaminer, puis à en disposer sans traitement dans des puits d’évacuation souterrains, ce qui la retire définitivement du cycle de l'eau.

La fracturation hydraulique, c'est quoi? Il s'agit d'un procédé de récupération du pétrole ou du gaz naturel piégés dans le sol, par le pompage d’eau pressurisée, de sable et de produits chimiques pour créer des microfractures dans la roche et améliorer la circulation de ces hydrocarbures vers la surface.

Ce qu’on espère, c’est que [cette eau] reste profondément sous terre pour toujours, et que ces toxines ne se retrouveront jamais dans notre eau potable. Mais en Colombie-Britannique, les entreprises ne sont pas tenues de faire des tests et des contrôles, donc nous ne savons pas si c'est vrai ou non , déplore Sven Biggs.

« Nous sommes préoccupés par la quantité de déchets toxiques qui sont créés et par le peu de mesures prises par la province pour réglementer cette industrie. » — Une citation de Sven Biggs, directeur du programme canadien du gaz et du pétrole pour Stand.earth

Selon Sven Biggs, ce type de déchets toxiques peut contenir des niveaux élevés de métaux lourds, d'arsenic, de plomb, de chrome hexavalent, de baryum, ou de benzène, par exemple.

Une réglementation réclamée

Le groupe Stand.earth souhaite donc que la Colombie-Britannique mette en place des mesures pour réglementer les pratiques de cette industrie.

Il recommande notamment que les déchets de fracturation soient traités comme des déchets toxiques, ce qui les soumettrait à un processus de traitement industriel d’élimination des contaminants. Cette étape permettrait à l’industrie de réutiliser une grande partie de l'eau, réduisant du même coup la quantité d'eau douce extraite.

Stand.earth suggère aussi que des tests autour des puits d'évacuation soient effectués pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuites dans les aquifères d'eau potable.

Un ouvrier ajuste les tuyaux pendant une opération de fracturation hydraulique. Photo : Associated Press / Brennan Linsley

Le professeur à l'Institut des sciences de l'environnement et au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Éric Pineault, est du même avis : Puisqu'elle est faiblement réglementée, l'industrie de la fracturation hydraulique, en Amérique du Nord, a adopté des pratiques d'affaires avec un rapport à l'eau comme nous à l'air qu'on respire.

Il estime qu’une réglementation de la capture, du rejet, et de la nature des eaux rejetées pourrait corriger la situation, ainsi que des inspections pour s'assurer que tout est mis en œuvre. Finalement, il faudrait aussi contraindre les entreprises à contribuer financièrement pour rembourser un usage privé d'un bien collectif .

« À partir du moment où l'on réglemente, on ralentit la croissance et on affecte la rentabilité, et ça peut, à moyen terme, mettre en danger l'expansion du secteur. Mais en même temps, sur le plan environnemental, le bénéfice sera immense donc je pense qu’il y a vraiment un choix politique à faire. » — Une citation de Éric Pineault, Université du Québec à Montréal

Les demandes de l’industrie sont examinées, selon la province

Dans une déclaration, le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faibles émissions de carbone de la Colombie-Britannique affirme que toutes les demandes d'utilisation d'eau pour le pétrole et le gaz font l'objet d'un examen approfondi.

Il s'agit, dit-il, de prendre des décisions éclairées en matière d'allocation et de garantir la protection des débits environnementaux pour les poissons et l'approvisionnement futur en eau des communautés.

Le ministère ajoute qu’à la fin du troisième trimestre de 2022, l'utilisation réelle de l'eau par l'industrie pétrolière et gazière représentait seulement 0,003 % de l'écoulement moyen reconstitué annuellement dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Avec des informations de Noémie Moukanda Kanjinga et de l'émission The Early Edition