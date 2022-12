Le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka intégré au groupe de travail

Le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka fait finalement partie du groupe d'intervenants mandaté par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour concrétiser une aire protégée dans le secteur.

Les comités de citoyens qui luttent depuis des années pour freiner la coupe forestière et protéger le corridor visuel de la rivière avaient d'abord été exclus du groupe de travail, à la demande des préfets des MRC de la région.

Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, indique qu'une première rencontre a eu lieu la semaine dernière à la demande du ministère de l'Environnement. Le groupe devrait définir son agenda au début de 2023.

À la suite de pressions citoyennes, Québec avait annulé en septembre 2021 les coupes forestières prévues le long de la rivière Péribonka pour récolter le bois attaqué par la tordeuse du bourgeon de l’épinette. La création d’un comité régional a été annoncée en juin 2022 pour délimiter précisément le territoire qui sera protégé et de quelle façon.

Outre les préfets des MRC de Maria-Chapdelaine, du Fjord-du-Saguenay et de Lac-Saint-Jean-Est ainsi que le maire de Lamarche, le groupe d'intervenants sur l'aire protégée de la rivière Péribonka inclut des représentants de Mashteuiatsh, du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), du Créneau d'excellence touristique Écoaventure Boréale, de l'Organisme du bassin versant du lac Saint-Jean et du Conseil régional de l'environnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD).

Ève Tremblay ravie

La porte-parole du Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka, Ève Tremblay, se réjouit de voir que son organisation soit finalement incluse dans le groupe d'intervenants invités par Québec pour mettre sur pied une aire protégée dans le secteur. Elle indique que les préfets des MRC ont finalement compris que ces citoyens partageaient le même objectif de protection du corridor visuel, de la biodiversité avec un possible développement récréotouristique du secteur.

C’est nous qui avons la même connaissance de la rivière. Il y a plusieurs intervenants qui sont là qui connaissent peu ou pas la rivière Péribonka alors que nous ça fait 12 ans qu’on travaille sur cette rivière-là. On est en mesure de vraiment pouvoir identifier quelles sont ses valeurs primordiales, quels sont les sites à mettre en valeur, quels types d’activités touristiques peuvent être développées , a exposé Ève Tremblay mardi.

En août 2021, plusieurs groupes environnementaux avaient manifesté à Jonquière pour la sauvegarde de la rivière Péribonka. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

La porte-parole du comité précise cependant qu'il faudra un bon moment avant que le territoire de 235 kilomètres carrés sur les rives de la rivière Péribonka soit officiellement désigné aire protégée.