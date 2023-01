Visiter son ancienne école à 99 ans

Léo Monfette est à l’aube de ses 100 ans. Il y a quelques semaines, il a eu la chance de visiter l’école Saint-Paul dans le quartier Sainte-Cécile à Trois-Rivières. C’est l’endroit où il a étudié, en plus d’y travailler.

Le jeune Léo n’avait que quatre ans et demi lorsqu’il s'est assis pour la première fois dans une classe de l'école Saint-Paul, c'était il y a 94 ans. C'est mon patelin, mon alma mater, j'ai bien aimé l'école ici , confie-t-il.

Léo Monfette a terminé son parcours à la petite école en 1935. Une dizaine d'années plus tard, il y remet les pieds, mais, cette fois-ci, à titre d'enseignant. Je suis venu voir le directeur. Il m'a dit : “il nous reste une classe, c'est la troisième année” , se souvient-il.

La première classe dans laquelle il a enseigné à l’école Saint-Paul est aujourd’hui devenue le salon du personnel. Il y avait le vestiaire et il y avait une tribune à l'avant. Il y avait cinq rangées de neuf bancs. Il y avait 45 places dans cette classe-là.

L'ancienne classe de Léo Monfette est devenue le salon du personnel. Photo : Radio-Canada

Malgré le grand nombre d'élèves, il n’a pas renoncé au mandat. Il en avait vu d'autres avant. J'arrivais de la banlieue des Trois-Rivières où j'avais une classe à divisions multiples. C’est plus difficile, ça fait quatre [niveaux] en même temps.

Sur les traces du passé

Même s’il est aujourd'hui retraité, son école ne l'a jamais réellement quitté. L'été dernier, il est allé cogner à la porte de l’établissement.

Il m’a dit : “je me présente, je m'appelle monsieur Monfette. J'étais élève et enseignant ici et j'ai des choses à vous raconter.” Je l'ai accueillie dans mon bureau , témoigne la directrice actuelle de l’école, Mylène Poudrier.

« Je passais à l'avant. Dans ce temps-là, j'avais mon auto. Des fois j'arrêtais, mais là ça faisait plusieurs années que je n'avais pas arrêté. » — Une citation de Léo Monfette

Même si les années ont passé, c'est avec fierté que Léo Monfette se souvient de ses moments passés à l’école Saint-Paul.

Il espère maintenant léguer l'amour qu'il porte à son école aux nouvelles générations, et ce même s'il sait très bien que les mœurs ont changé.