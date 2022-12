Legacy Christian Academy : la liste des défendeurs s’allonge

La liste des personnes accusées d'avoir maltraité d'anciens élèves de la Legacy Christian Academy et de l’église Mile Two Church de Saskatoon continue de s'allonger. Alors que de nouvelles allégations ont été rendues publiques, trois autres personnes ont été ajoutées à la liste de plus de 20 accusés dans le cadre d'un recours collectif de 25 millions de dollars.

Certaines informations dans ce reportage pourraient choquer certains lecteurs.

L'une de ces nouvelles allégations indique que le directeur de l’église Mile Two Church aurait retiré au moins une mineure de sa classe pour l'emmener dans son bureau où il lui aurait exposé son pénis et l'aurait forcée à lui faire une fellation .

Cette gestes se seraient produits à de nombreuses reprises, selon la plainte.

Cette accusation s'ajoute à celles faites par d’anciens élèves qui affirment que plusieurs dirigeants de l'école et de l'église ont fait des attouchements sexuels et ont eu des relations sexuelles avec des élèves et des adhérents mineurs de l'église.

Ces allégations n'ont pas été vérifiées par les tribunaux. Une enquête criminelle est en cours.

Manque d’actions de la part du gouvernement

Le gouvernement de la Saskatchewan figure maintenant parmi les défendeurs dans la demande de recours collectif. Les plaignants reprochent au ministère de l’Éducation de ne pas avoir protégé les élèves en effectuant les inspections appropriées.

L'avocat des anciens élèves de la Legacy Christian Academy affirme que le recours collectif inclue maintenant le gouvernement provincial et le conseiller municipal, Randy Donauer. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

La demande modifiée poursuit en alléguant que le gouvernement a totalement échoué à remplir ses obligations légales, ses devoirs et ses responsabilités envers les élèves , déclare l’avocat Grant Scharfstein en présentant les modifications apportées à la poursuite.

Ces manquements, selon les allégations, constituent une faute intentionnelle et un écart marqué par rapport aux normes auxquelles les organismes responsables et compétents en matière d'éducation se gouvernent habituellement , ajoute-t-il.

Selon la plainte, le ministère de l’Éducation aurait trompé le public en déclarant que des visites et des inspections dans les écoles indépendantes avaient lieu au moins trois fois par an au cours des dernières années, alors qu'en fait aucune visite ou inspection n'aurait eu lieu.

Le nom du conseiller municipal Randy Donauer a également été ajouté en tant que défendeur principal, accusé d'abus émotionnels, spirituels et physiques sur des enfants de l'école et de l'église.

L'un des anciens élèves allègue que Randy Donauer lui aurait donné la fessée avec une pagaie plus d’une dizaine de fois, parfois après lui avoir baissé le pantalon. (archives) Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Selon la plainte, Randy Donauer aurait joué un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et procédures entreprises par l'église.

Vouloir créer un meilleur avenir pour les enfants

De son côté, l’une des victimes présumées, Caitlin Erickson, affirme que l'objectif de ce recours collectif est de créer un meilleur avenir pour les enfants de la province.

Selon elle, les plaignants s'attendaient à ce que le gouvernement entende leurs récits détaillés d'abus et de traumatismes puis réagisse en conséquence. Cependant, ils estiment que le gouvernement n'a pas pris de mesures significatives.

D’anciens élèves de la Legacy Christian Academy souhaitent que le gouvernement rende obligatoire la présence d'enseignants professionnels certifiés dans les salles de classe tout en prenant des mesures pour garantir la conformité des programmes d'études des écoles privées qui reçoivent des fonds publics, indique Caitlin Erickson.

Si le groupe d'étudiants ne s'était pas manifesté, plusieurs individus, qui sont des abuseurs prolifiques présumés, seraient encore aujourd'hui en présence d'enfants mineurs. Certains d'entre eux dirigeraient des écoles , ajoute-t-elle.

Le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Au cours de l'été, plus de 50 anciens élèves de la Legacy Christian Academy et membres de la Mile Two Chuch de Saskatoon se sont manifestés, affirmant qu'ils avaient été victimes de privations et de violences généralisées, notamment de violences sexuelles, physiques et psychologiques, d'isolement et d'exorcismes homophobes, entre 1995 et 2010.

Avec les informations de Kendall Latimer et Jérémie Turbide