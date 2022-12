La hausse des infections respiratoires épuise les médecins en Alberta

Cela est notamment le cas dans les hôpitaux pédiatriques.

À Calgary, l'Hôpital pour enfants de l'Alberta fait face à une recrudescence sans précédent de maladies respiratoires depuis plusieurs semaines, notamment la grippe, le virus respiratoire syncytial ( VRS ) et certains cas de COVID-19. Le nombre de visites et d'admissions aux urgences reste supérieur à la moyenne.

C'est épuisant , dit le Dr Chris Andrews, pédiatre à l'hôpital. Il précise que les médecins et les médecins résidents doivent effectuer des quarts supplémentaires afin de suivre le rythme des consultations.

Le Dr Chris Andrews dit que les médecins et les résidents effectuent des quarts de travail supplémentaires pour répondre à l'afflux de patients dans les hôpitaux. Photo : Chris Andrews

Notre objectif est de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de patients sous la responsabilité d'une seule personne, afin de garantir la sécurité et de s'assurer que tous les enfants reçoivent, à temps, les meilleurs soins , explique-t-il.

Le Dr Andrews se demande toutefois combien de temps encore les médecins tiendront le coup : Ils sont très stressés, l'expression "épuisement professionnel" a été utilisée à plusieurs reprises.

« Si les gens ne prennent pas le repos dont ils ont besoin pendant les vacances, ils seront plus nombreux à se remettre en cause et à se demander s'ils sont sur la bonne voie. » — Une citation de Chris Andrews, pédiatre, Hôpital pour enfants de l'Alberta

Le pire est à craindre

Les médecins affirment que les hôpitaux pédiatriques de l'Alberta vivent une situation de chaos , de plus en plus d'enfants subissant des retards dans leurs soins.

Selon Services de santé de l'Alberta ( AHS ), la pression sur l'Hôpital pour enfants de l'Alberta reste élevée. Les unités de patients hospitalisés fonctionnent à plus de 100 % de leur capacité, et l'unité pédiatrique de soins intensifs en est à presque 100 %.

Le président de l'Association médicale canadienne, le Dr Alika Lafontaine, estime que le stress engendré par cette situation se répercute aussi sur les fournisseurs de service et les familles : C'est parfois trop lourd à porter.

Nous avons des services pédiatriques qui ont été sous-financés et qui ont subi des coupes pendant des années. Nous avions très peu de marge de manœuvre pour faire face à toutes sortes de pics et de crises [...] Le système ne peut pas y faire face , explique-t-il.

Les hôpitaux pour adultes également touchés

La situation n'est pas meilleure dans les hôpitaux pour adultes, comme l'explique la Dre Shannon Ruzycki, spécialiste en médecine interne à l'Hôpital Foothills et à l'Hôpital général Rockyview de Calgary

Comme pour les hôpitaux pédiatrique, ces établissements hospitaliers reçoivent un nombre de patients souffrant de maladies respiratoires en augmentation. Nous n'avons tout simplement pas cette capacité supplémentaire et, soudainement, nous en avons besoin , s’exclame-t-elle.

La Dre Shannon Ruzycki indique que l'Hôpital Foothills à Calgary a ajouté un spécialiste dans son unité, mais qu'elle doit tout de même travailler la semaine d’avant Noël, ce qui l'a obligée à annuler ses consultations en externe. Photo : Shannon Ruzycki

« On pense toujours pouvoir faire cela un jour de plus, voir plus de patients chaque jour, mais cela dure depuis trois ans. Non, je ne peux pas vivre comme cela. » — Une citation de Shannon Ruzycki

La Dre Ruzycki, qui occupe la chaire associée pour la vitalité et le bien-être des médecins au département de médecine de l'Université de Calgary, confirme que les journées de travail des médecins durent souvent 12 heures.

Elle exhorte la population albertaine à porter des masques en public et à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19 pour freiner la transmission et soulager la pression sur les hôpitaux.

Nous devons décider, en tant que société, comment nous voulons que notre système de soins de santé fonctionne. Voulons-nous que les gens attendent 16 heures pour recevoir des soins de santé ou que des enfants soient triés pour aller aux soins intensifs? , affirme la Dre Ruzycki.

Avec les informations de Jennifer Lee