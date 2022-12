Des commerçants de Moncton victimes d’actes criminels sont inquiets

Au centre-ville de Moncton, plusieurs sans-abris utilisent les entrées des commerces pour se réchauffer et dormir. Des rencontres entre ces personnes et des commerçant ont parfois mené à des incidents fâcheux.

Nausika Breau, propriétaire d’une galerie d’art de la rue Saint-George, raconte avoir été agressée à l’intérieur de son entreprise.

Je me suis fait attaquer dans mon lieu de travail quand j'ai demandé à quelqu’un de s'en aller. C’est quelqu’un que ça faisait un an qu’elle terrorisait notre édifice. On n’a jamais pu la faire s’en aller , raconte-elle.

« Moi personnellement, c'est un traumatisme que je vis. J’ai peur de venir travailler toute seule. J’ai du staff extra parce que je ne veux pas travailler toute seule. » — Une citation de Nausika Breau, propriétaire d’une galerie d’art

Elle dit que la situation est pire depuis un an. Si la plupart des gens quittent sans problèmes lorsque des employés leur demande, elle affirme qu'une petite partie des sans-abris sont violents et agressifs.

Certains propriétaires et employés disent être plus craintifs à sortir le soir quand il fait noir. Photo : Radio-Canada

La boutique de vêtements de Ginette Robichaud est à quelques mètres de la galerie d’art.

Cette entrepreneure évoque un passé douloureux, qui suscite encore de l’angoisse chez elle.

Peut-être 5 ou 6 ans passés, on avait cassé ici à la boutique le 23 décembre. Là, on pouvait plus avoir de portes, de fenêtres, parce que c'était le temps des fêtes. On a dû en barrer. Depuis ces années-là, je suis toujours inquiète, les deux trois semaines avant Noël , avance-t-elle.

Ginette Robichaud, propriétaire d'une boutique de vêtements Photo : Radio-Canada

Les auteurs de ce cambriolage restent toujours inconnus. Il est donc impossible de confirmer si cet incident impliquait des itinérants ou non.

Moins de clients en soirée

Ces mésaventures affectent ces entrepreneurs qui sont souvent obligés de fermer plus tôt.

On se rend compte que pendant la brunante, les gens viennent de moins en moins à la boutique. Le soir, quand on s’en va, il fait noir en arrière. On souhaite toujours partir à deux et jamais seul parce qu’on est un peu inquiet , déplore Ginette Robichaud.

Pierrick Heudes s'estime chanceux. Son café est situé devant le poste de la GRC, ce qui semble limiter les incidents devant son commerce.

Pierrick Heudes, commerçant Photo : Radio-Canada

J’ai pas trop de problèmes avec les itinérants ici. Je suis bien placé sur la Main. Je me trouve dans un endroit avec la GRC en face. J’ai eu quelques problèmes au tout début mais ça s’est vite fait fixer , dit-il.

Appels à l'aide

Il y a quelques semaines, le milieu des affaires s'est mobilisé pour demander aux gouvernements provincial et municipal d'en faire plus pôur régler la crise de l'itinérance et réduire les impacts sur la bonne marche des activités commerciales.

Nausika Breau aimerait aussi des ressources pour aider les commerçants comme elle à réagir en cas d'incident.

Oui, on a besoin de beaucoup de ressources pour eux, mais malheureusement, c’est devenu que nous aussi on aura besoin de ressources pour savoir comment gérer des situations face à quelqu'un qui t'approche ou qui est agressif. C’est quoi tu fais? On n'a pas de gardien de sécurité. On a besoin de se protéger , plaide Nausika Breau.

Celle-ci dit avoir peur et doit verouiller la porte de son commerce en tout temps, ce qui peut décourager des clients de venir s'ils pensent que le magasin est fermé.

Certains commerçants sur les rues Main et St George ont refusé de d'accorder une entrevue à Radio-Canada, car ils disent avoir peur des représailles et craignent pour leur sécurité.