Des thermopompes gratuites pour les ménages à faible revenu en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement provincial dévoile mardi les détails de son programme d’efficacité énergétique de 140 millions de dollars sur quatre ans.

Plus vite nous aidons les gens à s'éloigner du mazout, plus vite ils économiseront de l'argent et réduiront leurs coûts énergétiques et leurs émissions , dit Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et renouvelables.

Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Steve Lawrence

C'est pourquoi nous dépensons dix millions de cet investissement dès maintenant afin que ces programmes puissent encore accepter des demandes et que nous voulions déployer ce programme aux Néo-Écossais cet hiver , ajoute-t-il.

Le prix élevé du mazout et la hausse de l’inflation ont eu un impact négatif sur le portefeuille des Néo-Écossais, surtout ceux qui ont un revenu fixe.

Le ministre précise que la province élargira certains anciens programmes et aidera à tirer parti des programmes fédéraux.

Les critères d’admissibilité des ménages à faible revenu qui peuvent bénéficier des fonds varient et sont basés sur le nombre de personnes et sur le revenu du ménage après impôt :

27 250 $ par an pour une personne;

50 635 $ par an pour deux à quatre personnes;

72 113 $ par an pour cinq personnes et plus.

Les personnes à faible revenu peuvent dès maintenant s'inscrire au programme HomeWarming  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pour obtenir gratuitement une thermopompe et toute modification nécessaire à leur installation.

Les personnes qui ont déjà bénéficié d'améliorations de l'efficacité énergétique dans le cadre du programme peuvent présenter une nouvelle demande pour obtenir le nouveau financement.

Combiné aux contributions fédérales, le nouveau financement devrait aider environ 13 500 ménages à faible revenu et 30 000 ménages à revenu moyen, selon le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Avec les informations de CBC