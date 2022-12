Budget : une hausse de taxes limitée à 3 %, mais peu de marge de manoeuvre à Sherbrooke

Le budget 2023 de Sherbrooke, présenté mardi, dépasse les 400 millions de dollars. Cela représente une hausse de près de 28 millions de dollars par rapport à l'an dernier.

La mairesse a donné quelques exemples concrets de dépenses qui ont augmenté dans la dernière année. Entre 2021 et 2022, le prix d’achat de notre sel de déglaçage a augmenté de 56 %, le prix d’une auto-patrouille de police de 27 % et le coût de l’hypochlorite de sodium que nous utilisons pour l’eau potable a augmenté de 90 %! Au total, la Ville évalue l'impact financier de l'inflation à 6,8 millions de dollars pour 2023 , explique-t-elle.

La mairesse ajoute que dans un contexte où tout augmente, il fallait trouver des solutions. Et la solution qu’on ne voulait pas toucher, c’était le compte de taxes . La hausse des taxes représente ainsi environ 88 $ de plus pour une maison d'une valeur de près de 260 000 $.

Pour aller chercher des revenus supplémentaires, Sherbrooke va toutefois augmenter ses tarifs de stationnement. Le coût passera à 1,50 $/h à partir du 1er mars, et le coût des vignettes sera de 50 $ par année. Le coût des amendes augmentera également de 5 $ dès le 1er mars.

Ce n’est toutefois pas cette source supplémentaire de revenus qui va venir grossir le plus les coffres de la Ville, puisqu’elle ne rapportera que 300 000 $. La Ville estime qu'elle engrangera plutôt 3 millions de dollars de plus en créant une tranche supérieure d'imposition pour les immeubles commerciaux. Ainsi, ceux qui sont évalués à moins de 750 000 $ seront imposés à un taux moindre que les immeubles ayant une valeur supérieure.

La mairesse admet toutefois que ce budget ne permet pas de créer un coussin de sécurité pour pallier les dépenses qui viendront immanquablement peser dans les années à venir sur les finances de la Ville. On n’est pas capable dans le cadre financier actuel de trouver une solution pour notre usine d’épuration des eaux. On doit aller voir le gouvernement et cogner à la porte. Si on n’a pas davantage de soutien, on va se retrouver avec de très gros problèmes. Nos infrastructures vieillissent et n’ont pas bien été entretenues dans les années passées.

« On a besoin de transferts sans condition pour surmonter le défi de la pérennité de nos infrastructures. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

La mairesse espère pouvoir obtenir une aide financière de Québec pour payer les infrastructures qui devront être changées ou rénovées. Photo : Radio-Canada

Peu de nouveaux projets

Le conseil municipal a également présenté son Plan triennal d'immobilisation 2023-2025. Environ 276 millions de dollars seront investis dans 175 projets au cours des trois prochaines années.

La nouvelle bibliothèque de Fleurimont (9,4M $), l'agrandissement de la caserne 1 (4,6M $) et la construction de la caserne 4 (5,1M $), le déménagement du garage municipal (4,7M $), la construction de trottoirs et de pistes cyclables de l'échangeur Darche (5,5M $) et l'acquisition de la Ferme Rogeau dans le secteur du bois Beckett (4,2M $) en sont quelques exemples.

Aussi, 44 millions de dollars seront investis dans l'entretien de la chaussée au cours des trois prochaines années. Quant aux différents projets d'Hydro-Sherbrooke, ils coûteront un peu plus de 65 millions de dollars d'ici 2025.

La Ville prévoit aussi dépenser 18,3 millions de dollars au centre-ville, dont 15,1 millions de dollars uniquement pour des travaux de décontamination. La place publique Well Sud (2M $) et le stationnement Webster (1M $) figurent dans la liste des dépenses du secteur.

Le stationnement Webster, à Sherbrooke, doit être entièrement rénové. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Dans notre programme, il y a beaucoup de dépenses qu’on devait faire pour fermer les projets entamés par l’administration précédente, souligne Évelyne Beaudin. Cela génère quand même certaines frustrations chez les élus. Notre marge de manœuvre est moindre, déplore la mairesse. Ça limite nos possibilités futures et ça menace notre ratio d’endettement.

« On termine les projets entamés, on n’a pas le choix. Et on ajoute peu de nouveaux projets, mais ça reste des projets qui tiennent à cœur à la population, comme la pump track, la nouvelle bibliothèque à Fleurimont. Ou encore des choses pour assurer la sécurité des gens. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Pas suffisamment d’austérité

La conseillère municipale du district du Pin-solitaire, Hélène Dauphinais, salue la décision de limiter la hausse de taxes des citoyens. Cependant, elle estime que la décision d’aller chercher d’autre argent pour pouvoir dépenser plus est préoccupante . De plus, elle estime que l’inflation n’a qu’un certain impact sur les dépenses de la Ville.

Une grosse partie des dépenses de la Ville, ce sont les salaires des employés, et ça, par convention, pour quelques années, on va avoir des augmentations de 3 % plus 1,3 point de pourcentage pour la montée des échelons soutient-elle.

« Une main-d’œuvre qui augmente moins vite que l’inflation, c’est ce qui aurait pu nous permettre de garder nos dépenses, de les faire croire à un rythme plus faible que l’inflation. Mais ce n’est pas le cas. » — Une citation de Hélène Dauphinais, conseillère municipale du district du Pin-solitaire

La conseillère municipale Hélène Dauphinais retire sa candidature pour les élections en raison d'une intervention chirurgicale. Photo : Photo fournie par Hélène Dauphinais