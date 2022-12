Patrick Roy souhaitait voir ses protégés représenter le Canada, mais il ne se désolera pas de retrouver Zachary Bolduc, Evan Nause et William Rousseau dans l’alignement des Remparts dès vendredi soir. Et d'autres renforts arriveront via le marché des transactions, à commencer par l'ailier vedette Justin Robidas.

Des quatre représentants des Remparts partis au court camp de sélection d’Équipe Canada la fin de semaine dernière, seul Nathan Gaucher a réussi à se tailler une place dans la formation qui foulera la glace au Mondial de hockey junior, le 26 décembre, à Halifax.

On est heureux que Nathan ait fait l’équipe et qu’il puisse profiter de cette expérience-là qui va le rendre encore meilleur. Et je suis convaincu que les autres vont avoir appris quelque chose qui va les rendre meilleurs aussi , s’est réjoui Roy après l'entraînement des siens, mardi matin.

Zachary Bolduc (au centre). Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Ayant lui-même été retranché par Équipe Canada junior à l’époque, l’ex-numéro 33 comprend la déception vécue par Bolduc, Nause et Rousseau. Il a d’ailleurs décidé de leur donner quelques jours de congé pour encaisser le tout. Mais l'entraîneur ne s’attend pas à retrouver des joueurs à la mine déconfite vendredi soir, alors que les Saguenéens de Chicoutimi seront de passage au Centre Vidéotron.

Personne ne prend plaisir à être retranché, mais ils faisaient quand même partie des 30 meilleurs joueurs canadiens de leur groupe d’âge. C’est un bel honneur d’avoir été invités. Malheureusement, l’équipe a beaucoup de profondeur. Surtout avec les joueurs qui arrivent de la Ligue nationale , a relativisé Patrick Roy.

Robidas s’amène, un défenseur pourrait suivre

Parlant de profondeur, l'entraîneur-chef et directeur général se questionne sur celle de sa troupe, ces jours-ci. Défaits à deux reprises la fin de semaine dernière, les Remparts ont senti l’absence de leurs gros canons.

Offensivement, le retour de Zachary Bolduc et l’arrivée prochaine de Justin Robidas devraient placer les choses. Ailier étoile des Foreurs, ce dernier s’amènera à Québec pour conclure la transaction qui a envoyé le jeune gardien Mathys Fernandez à Val-d’Or, fin août. Ce deuxième volet de l’échange, un secret de Polichinelle depuis le début de la saison, sera officialisé dès l’ouverture du marché des transactions, le 18 décembre.

La transaction qui amènera Justin Robidas (numéro 19) à Québec est conclue depuis le mois d'août. Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

Au moins une autre transaction a déjà été conclue par Patrick Roy, mais le grand manitou des diables rouges n’a pas fini son magasinage des Fêtes, confirme-t-il. Après tout, son équipe veut se rendre jusqu’au bout cette saison.

On aimerait peut-être greffer un défenseur d’expérience pour travailler avec notre noyau. Puis peut-être ajouter un peu de profondeur offensivement , a énuméré Roy.

Sauf que le marché actuel est fou dans la LHJMQ , affirme ce dernier. Les équipes vendeuses demandent la lune et pas question pour le diable rouge en chef de déshabiller l’équipe de tous ses futurs choix au repêchage.

On va se calmer un peu. On veut gagner, mais en même temps on ne veut pas mettre en péril le futur de l’équipe. On va essayer de bien doser ça.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin