Budget 2023 : une hausse dans les normes lorsque vue sur deux ans, dit Vincent Morin

Le professeur et directeur du département des sciences économiques et administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Vincent Morin, estime aujourd’hui qu’il était délicat l’an dernier de geler le taux de taxes municipales à Saguenay. Il croit cependant qu’en regardant la hausse sur deux ans, elle apparaît dans les normes.

Saguenay a déposé son budget 2023 mardi midi. Il comprend une hausse du taux de taxation de 4,86 $ en plus d'une majoration de 25 $ du tarif pour la collecte des matières organiques.

Selon Vincent Morin, il aurait mieux valu appliquer au minimum le taux d’inflation qui était alors en vigueur. Toutefois, il croit que la majeure partie de la hausse de cette année vient des augmentations que subit la Ville dans plusieurs domaines.

Si on regarde ça sur une base de plusieurs années, on est toujours aux alentours de 2 à 3 %, considérant qu’il n’y a pas eu de hausse l’année passée, 4,86 % sur deux ans, ça fait à peu près 2 ou 3 % encore par année. Donc, on est dans la norme de ce que je m’attendais cette année , a analysé le professeur lors de l’émission Place publique.

Le budget 2023 de Saguenay a été déposé mardi. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Toutefois, il invite Saguenay à rester dans la même fourchette l’an prochain.

J’ose espérer peut-être qu’on a pris un petit peu d’avance pour que l’an prochain on ait une hausse un peu moins importante, moins marquée, parce qu’évidemment il faudra peut-être se rapprocher plus de 2 à 3 % de hausse de revenus qui soit plus normale , a-t-il ajouté.

Pas précis, dit Loge m’entraide

L’organisme Loge m’entraide déplore le manque de précision de Saguenay dans la présentation de son budget 2023 mardi midi.

On ne sait toujours pas combien de nouvel argent investira la Ville en 2023 dans le Fonds de développement de logement social. Selon la loi, elle devrait y consacrer un minimum de 256 000 $ en nouvel argent annuellement. Ici, est-ce qu’on parle d'engagements totaux de 1,6 M$ ou de nouvel argent? , a questionné par voie de communiqué la coordonnatrice de l’organisme de défense des mal-logés, Sonia Côté.

Sonia Côté est la coordonnatrice de l'organisme Loge m'entraide. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Elle a ajouté qu’une hausse de 4,86 % des taxes municipales est mal avisée en cette période d’incertitude économique.

Une hausse de taxes égale une hausse de loyer automatique, car elle est refilée automatiquement aux locataires lors du renouvellement de leur bail [...] On vit une crise du logement, 1612 ménages locataires ont des besoins impérieux de logement, l’itinérance est de plus en plus visible, les coûts de loyer explosent. Plutôt que d’avancer, on recule , a souligné la coordonnatrice.

Avec les informations de Pascal Girard et Maxime Hébert-Lévesque