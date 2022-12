LLO : le « statu quo », c’est un « recul », selon des acteurs de la francophonie

La conclusion semble unanime dans la francophonie néo-brunswickoise. La réponse du premier ministre Blaine Higgs à la révision de la Loi sur les langues officielles, prononcée presque un an jour pour jour après avoir reçu le rapport à cet effet, est synonyme de « statu quo ». Par le fait même, il s'agit d’un « recul » selon eux.

Dans sa réponse rendue lundi, M. Higgs ne s’est pas intéressé aux mesures phares du rapport préparé par les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin, comme la création d’un ministère des Langues officielles ou l’ajout de pouvoirs au poste de commissaire aux langues officielles. Sa réponse tient surtout en la création d’un Secrétariat aux langues officielles.

Marcel Larocque, le président de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick, s’attendait à bien plus, peut-être même un cadeau d’un premier ministre fortement critiqué ces derniers mois par la communauté francophone.

On croirait qu’en ces temps de réjouissance et de festivités, que les annonces seraient des cadeaux. Semblerait que le premier ministre fait fi de ce domaine , résume celui qui espérait entendre M. Higgs annoncer que la Loi sur les langues officielles allait être implantée dans les foyers de soins.

Nous avons perdu. Un statu quo, c'est perdre. La population, elle évolue, elle avance. Nous perdons des droits , résume sobrement M. Larocque.

Le fait qu’on ne sait pas quand aura lieu la prochaine révision dans dix ans et qu’on ne sait pas dans quelle situation se trouvera la communauté francophone, c’est un recul , renchérit l’expert en droits linguistiques Me Michel Doucet, déçu de la réponse qu’a offert le premier ministre.

Selon lui, cette réponse n’avait pas de contenu et était superficielle et rapide .

S’il dit que la création d’un secrétariat n’est pas une mauvaise idée, Me Doucet estime que ce que propose le premier ministre enlève tout pouvoir à cette nouvelle entité.

Dans ce cas-ci, le fait que ça relève des affaires intergouvernementales, ça risque d’être interprété comme tout simplement un secrétariat inférieur , explique-t-il en précisant que le secrétariat aurait plutôt dû pouvoir communiquer directement avec le greffier de l’Assemblée législative et le chef de la fonction publique. Ainsi, il estime que le secrétariat aurait pu faire la promotion du bilinguisme.

Je suis un peu plus pessimiste

Yvon Godin, le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, ne digère pas non plus la réponse du premier ministre. S’il assurait en fin de semaine être optimiste , ce n’était plus le cas mardi.

Je suis un peu plus pessimiste. Cette annonce-là est trop simple , estime-t-il. Ce secrétariat-là met tout sur la table. Pour moi, c’est un recul évident.

Ce recul l’a poussé à rencontrer plusieurs autres organismes francophones et acadiens pour parler de la suite des choses.

On veut toujours travailler avec du respect, mais à un moment donné, trop c’est trop , dit M. Godin.

Mais, cette réaction de la francophonie néo-brunswickoise, le premier ministre y avait fait allusion dans sa réponse lundi et il avait même déjà offert une réponse.

Rien n’a été perdu, rien n’a été retiré , avait-il dit.

De son côté, la commissaire Yvette Finn se contente du silence pour l’instant. Compte tenu des circonstances de ce dossier, je ne donnerai pas d’entrevue pour l’instant , a-t-elle répondu par écrit à une demande d’entrevue de Radio-Canada Acadie.

