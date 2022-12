Mettre le portrait de Louis Riel sur les pièces de monnaie, une idée qui plaît à la MMF

Cette proposition du député bloquiste Rhéal Fortin arrive quelques jours après que les premières pièces de monnaie à l’effigie de Charles III sont entrées en circulation au Royaume-Uni.

Réellement, ce serait une bonne occasion pour démontrer à la population du Canada qui est Louis Riel [...] mais aussi la réconciliation ici au Canada, avec toutes les démarches avec tous les Autochtones , explique André Carrier en entrevue à l'émission matinale Le 6 à 9. Ce serait une grande démarche positive pour la réconciliation et [permettrait] de remettre Louis Riel à l'avant-plan dans l'histoire du Canada.

Il précise que les Métis ont beaucoup de respect pour la monarchie, mais que cette proposition du Bloc québécois serait une bonne occasion de reconnaître Louis Riel comme un chef autochtone francophone et père de la Confédération pour le Manitoba .

André Carrier est aussi le responsable de la langue française de la Fédération métisse du Manitoba. (Archives) Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Le vice-président de la MMF ne se dit d'ailleurs pas surpris que la proposition soit faite par un député québécois.

Louis Riel, à l'âge de 13 ans, a étudié à Montréal pour devenir prêtre. Pour moi, la connexion avec les Québécois, c'est très fort. Et surtout, pour notre histoire métisse. Nous avons protégé la loi francophone ici, au Manitoba, grâce à Louis Riel. C'était une étape très normale pour les Québécois de reconnaître un homme très distingué comme Louis Riel , soutient-il.

Pour sa part, le Bloc québécois explique ainsi le but de sa proposition : [Elle vise à] mettre en valeur des symboles et personnalités reflétant mieux nos institutions démocratiques et nos histoires respectives.

Rhéal Fortin siège à la Chambre des communes depuis le 19 octobre 2015. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Des personnages tels que Louis Riel, Louis-Joseph Papineau et Marguerite Bourgeoys, qui ont su inspirer les sociétés qu’ils ont fondées, ont davantage leur place sur la monnaie que nous utilisons, forte en symbole , affirme le député bloquiste Rhéal Fortin.

Il est important de faire valoir des parties de notre héritage et de notre histoire , affirme Benoît Pelletier, un expert en droit constitutionnel. On ne peut pas ignorer le fait que nous sommes dans une monarchie constitutionnelle et qu'il est important que des pièces de monnaie honorent la présence du nouveau monarque au Canada .

