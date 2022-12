Il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe pour les Fêtes

Selon les dernières données, 1 067 437 doses ont été administrées en date du 3 décembre, la vaste majorité en pharmacie.

La campagne bat son plein et si vous n’avez pas été vacciné contre la grippe, il est encore temps de le faire, dit Christopher Sikora, médecin-chef pour la zone d’Edmonton à Services de santé Alberta.

Le vaccin protège contre quatre souches de la grippe, deux souches A et deux souches B.

Même si la protection vaccinale maximale met un peu de temps à prendre effet, Christopher Sikora, estime qu’il est encore temps de se faire immuniser.

Évidemment, la réponse immunitaire prend un certain temps à se mettre en place. Ce n’est pas automatique, dit-il.

« Pour la plupart des gens, la réponse prend d’une à deux semaines, c’est pourquoi nous encourageons les gens à se faire vacciner d’avance, en début de saison puisque ça vous protège pour toute la saison. Ça prend environ deux semaines pour être bien protégé pour la plupart des gens. » — Une citation de Dr Christopher Sikora, Services de santé Alberta

Malgré tout, une immunisation partielle peut quand même aider à diminuer la transmission de la grippe : Ce n’est pas encore trop tard, même si cela vous offre une immunité partielle avant deux semaines, précise le docteur.

En plus de s’assurer de recevoir le vaccin contre la grippe et d’être à jour pour le vaccin contre la COVID-19, Christopher Sikora met aussi l'accent sur quelques rappels de base.

Le temps des Fêtes est un moment où nous aimons nous rassembler avec des amis et de la famille et célébrer. Pour rester en bonne santé, il est toujours approprié d’agir de manière préventive, de bien dormir, de faire de l’activité et de manger des légumes et fruits et d’avoir une bonne hygiène diète et hygiène de vie , dit-il.

Il est toujours important de rester à la maison si on est malade. Si vous avez le nez qui coule ou une toux, n’allez pas à la fête, restez à la maison.

Le Dr Sikora recommande aussi le port du masque dans les endroits bondés et de se laver les mains régulièrement.