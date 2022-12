Une mère de la C.-B. dénonçant des cérémonies autochtones à l’école perd son combat

Candice Servatius a déposé sa requête en 2016 contre le district scolaire 70 (Alberni) après qu’un aîné ait mené une cérémonie de purification par la fumée à l’école élémentaire John Howitt. Dans sa requête, la mère a aussi dénoncé le fait qu’une personne ait effectué une danse du cerceau et une prière.

Candice Servatius et le district scolaire ont porté l'affaire en appel après le rejet de la cause en 2020 par la Cour suprême de la province.

Dans sa décision de lundi, la juge de la Cour d’appel, Susan Griffin, va dans le même sens que la Cour suprême et affirme que les deux événements n’étaient pas des cérémonies religieuses et visaient plutôt à renforcer la communauté.

Elle cite également l’article 15 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2019 par la Colombie-Britannique. Selon cet article, les cultures et les traditions autochtones doivent être présentes dans le curriculum éducatif.

« Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations. »