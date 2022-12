Pièces, un court métrage sur les coulisses du Théâtre Denise-Pelletier

À la fois court métrage documentaire et production web interactive, Pièces est une création, commandée par le Théâtre Denise-Pelletier, qui invite le public dans les entrailles de l'établissement montréalais. Offert gratuitement en ligne, le film d’une trentaine de minutes permet de découvrir les 15 pièces du théâtre dans lesquelles se déroulent les préparatifs précédant une représentation.

Dominique Quesnel y interprète la sentinelle , une narratrice omnisciente et invisible qui se faufile un peu partout en coulisses. La comédienne prête sa voix à la narration du film, décrivant les différentes tâches de l’équipe chargée de veiller au bon déroulement d’une production théâtrale.

Pièces est également entrecoupé d’images d’archives qui retracent l’histoire de ce bâtiment presque centenaire situé rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Une visite guidée par drone

Sur le site du court métrage  (Nouvelle fenêtre) , les internautes peuvent choisir de le regarder de bout en bout ou de sélectionner l’un des 17 chapitres du film. Ceux-ci correspondent à des locaux du théâtre, par exemple la billetterie, les régies, les trappes ou l’atelier des costumes.

Conçu et réalisé par la boîte de création INsubordination, Pièces est une œuvre à la fine pointe de la technologie, qui a notamment nécessité l’apport de quatre pilotes de drones avec caméra.

Pièces, c’est un regard tout aussi précis et instructif que poétique et curieux sur le chemin de notre art scénique , a indiqué par voie de communiqué Claude Poissant, le directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier.