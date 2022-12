Glaces rouges à La Baie : Rio Tinto admet qu’il s’agissait de poussière de bauxite

Cette portion colorée était visible sur quelques centaines de mètres en droite ligne avec le quai Duncan où accostent les navires de bauxite pour procéder au transbordement.

Rio Tinto a confirmé par courriel que de la poussière de bauxite a été emportée par les vents et s'est déposée dans l'eau .

La porte-parole Malika Cherry indique que les équipes se sont rapidement mobilisées pour effectuer l'analyse, qui est toujours en cours, pour identifier les causes et mettre en place des moyens de contrôle.

Rio Tinto n'indique pas les quantités en cause. La multinationale dit avoir avisé la Garde côtière canadienne et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques de ce déversement de contaminants.

Rio Tinto a admis que de la poussière de bauxite s'est déposée dans l'eau. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

La glace était particulièrement lisse lundi, alors qu’il y a eu une période de froid sans chute de neige par la suite.

En 2019, le ministère de l’Environnement avait reçu une plainte relativement à la présence de poussières aux abords des installations portuaires de Rio Tinto. Des citoyens remarquent fréquemment de la poussière rouge sur les immeubles dans les environs du port de mer.

En février 2021, l’entreprise a annoncé des investissements de 105 M$ pour moderniser ses installations portuaires.

La bauxite est amenée par bateau jusqu'à La Baie pour ensuite être transportée par train jusqu'au Complexe Jonquière. Elle est ensuite transformée en alumine qui sert à fabriquer de l'aluminium.

Avec les informations de Gilles Munger