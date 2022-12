Projet Medway : des travaux bruyants dénoncés

Selon l'échéancier de l'entreprise Medway, le pieutage prendra encore quelques mois. Dans un échange de courriel, l'entreprise confirme que ces travaux s'échelonneront jusqu'à la fin du mois de mars, en continu de 7 h à 17 h.

Le bruit répétitif et les vibrations qu'entraînent ces travaux sont dénoncés par les résidents du secteur.

Les voisins du chantier ne comptent pas vivre les trois prochains mois dans cette situation. Ils blâment la Ville d'avoir consenti à l'horaire des travaux. Au minimum, les résidents concernés aimeraient que les travaux commencent une heure plus tard le matin.

Questionné sur le sujet, le maire Mario Bastille avoue qu'il a sous-estimé l'impact sonore des travaux. Il mentionne du même souffle que l'entrepreneur respecte toutefois les règlements municipaux. Selon lui, tout chantier de construction amène son lot d'irritants pour les voisins.

« Pour la réglementation, on n'a pas beaucoup de pouvoirs à part de travailler avec l’entrepreneur et de le sensibiliser le plus possible. »