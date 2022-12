Le premier ministre du Nouveau-Brunswick part en croisade pour les unilingues anglophones

Le premier ministre Higgs a profité de sa réponse au rapport sur les langues officielles pour revenir sur un thème récurrent, chez lui, depuis des années. Selon lui, les unilingues anglophones sont désavantagés au Nouveau-Brunswick, et il compte tout faire pour remédier à cette situation.

Blaine Higgs dit qu’il a fait face à des critiques injustes, basées sur le fait que je ne parle pas les deux langues officielles, et je ne veux pas que les gens vivent ça, j'essaie désespérément de trouver un moyen pour que personne ne doive vivre ce que j'ai vécu dans la province que j'aime.

Nous avons beaucoup de gens qui ont le même problème que moi, je n'y avais jamais pensé auparavant jusqu'à ce que j'occupe ce poste, alors j'essaie de faire en sorte que les autres Néo-Brunswickois n'aient pas l'impression d'avoir un problème parce qu'ils ne peuvent pas parler les deux langues, et j'essaie de trouver une solution pour que d'autres Néo-Brunswickois puissent surmonter ce problème et faire partie d'une province bilingue.

Le ministre Daniel Allain assure qu'il votera contre un projet de loi qui imposerait des reculs aux droits linguistiques. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le ministre Daniel Allain a refusé de se prononcer sur cette sortie du premier ministre. Pas de commentaire , a-t-il tranché. Toutefois, il se dit confiant de ne voir aucun recul pour les droits linguistiques. Il n’y aura aucun recul, je vais faire sûr, et sinon, je voterai contre, c’est facile de même. Jusqu’à date, il n’y a aucun recul, on n’a jamais parlé de recul , a-t-il dit.

Des propos qui exaspèrent

À l’Assemblée législative, les députés des deux partis d’opposition ont reproché au premier ministre d’avoir mis de côté les 33 recommandations formulées il y a déjà un an par les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin, pour ne parler que de l’importance d’améliorer le bilinguisme chez les anglophones, qui vivent une expérience semblable à la sienne.

Il est incapable d’aller au-delà de lui-même, alors nous, on en a marre , a lancé la députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault.

Est-ce que le premier ministre peut s’il vous plaît nous expliquer comment exactement ses droits linguistiques ont été lésés dans cette vie parsemée de privilèges , a demandé le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau.

Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, a vivement dénoncé la sortie du premier ministre Higgs, qui s'est posé en victime. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le premier ministre a vécu une vie parsemée de privilèges, il a reçu une éducation en anglais, avec des livres en anglais, il reçoit ses services de santé en anglais, toutes les réunions de l’assemblée se passent en anglais, ses services de police sont en anglais, ses services municipaux sont en anglais à Quispamsis , a rappelé le député Arseneau.

Il a pu accéder au ministère des Finances, il a pu accéder au poste de premier ministre de la province, il a eu une longue carrière dans la langue de son choix qui était l’anglais.

Silence du premier ministre sur les droits des francophones

Le premier ministre a assuré que personne ne perdrait des droits, mais il est resté silencieux sur la nécessité d’améliorer les droits linguistiques des francophones, qu’il s’agisse des services aux aînés, des services de santé ou de n’importe quel autre service public. Il ne s'est prononcé sur aucun changement à la Loi sur les langues officielles.

Il y a un tiers de la population qui ne reçoit pas leurs services en français, qui va à l’hôpital, qui se font encore servir en anglais dans une situation d’urgence, ma mère a été à l’école avec des livres en anglais , dit Kevin Arseneau.

Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet, a déploré le peu d'intérêt porté par le premier ministre, selon elle, pour les défis des francophones en milieu minoritaire. Photo : CBC / Jacques Poitras

Le premier ministre pourrait-il essayer de se mettre à la place de ceux qui doivent se battre pour la reconnaissance de leurs droits , demande Isabelle Thériault. C’est pas vrai qu’il pose des actions pour unir les gens, c’est pas vrai tout ce qu’il dit, qu’il va dans les différentes parties de la province et qu’il défend les minorités, c’est pas vrai.

Sur à peu près toutes les questions posées en chambre en lien avec la Loi sur les langues officielles, le premier ministre a répété la même réponse, soit qu’il est important d’augmenter le nombre de jeunes anglophones bilingues à la fin de leurs études secondaires.

Même si cette question, importante selon l’opposition, relève plutôt du ministère de l’Éducation, et non de la Loi sur les langues officielles, Blaine Higgs a tenu à répéter son message.

Nous devons essayer de comprendre, allons-nous être une province bilingue? Nous travaillons dur pour en faire une réalité , a-t-il répété.

Le silence de Blaine Higgs sur la Loi sur les langues officielles a exaspéré la députée Thériault. C’est une joke cette révision-là, qui a pris un an pour finalement arriver à rien.

Des changements à prévoir pour la langue de travail

Pendant des années, l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, dirigée par Kris Austin, aujourd’hui ministre de la Justice et de la Sécurité publique au sein du gouvernement conservateur, a demandé un allègement des exigences linguistiques pour les postes dans la fonction publique. L’objectif était de permettre aux unilingues, ou aux gens qui ne maîtrisent pas tout à fait la deuxième langue officielle, d’accéder à des postes bilingues.

Blaine Higgs reconnaît cette situation. Les gens disent, je n'ai pas l'occasion de faire ceci ou cela ou autre chose, que ce soit avoir un poste dans la fonction publique ou quoi que ce soit, et donc, essayons de résoudre ce problème , a-t-il laissé tomber.

Lors de la présentation de sa réponse à la révision de la Loi sur les langues officielles, le premier ministre a clairement dit qu’il avait entendu ce message.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, veut régler le problème des unilingues qui ne parviennent pas à trouver un poste dans la fonction publique. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Nous savons qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait un parti officiellement désigné [l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick], vous savez, pour traiter ces problèmes, et ce que nous disons, c'est que nous avons maintenant un groupe ici [le secrétariat] qui va agir de manière collaborative pour comprendre comment nous nous améliorerons les uns les autres , a expliqué Blaine Higgs.

Ce secrétariat, qui sera constitué de neuf employés déjà en place, qui s’occupent déjà de questions liées aux langues officielles, devra mettre à jour, si nécessaire , les politiques sur la langue de service et sur la langue de travail. Mais nulle part on ne fournit le moindre détail sur le type de changement qui pourrait être apporté.

Blaine Higgs dit aussi que le secrétariat va revoir les exigences linguistiques, afin de s’assurer qu’elles correspondent aux postes à pourvoir. Il ajoute que les tests de langues seront faits, éventuellement, au sein de l’appareil gouvernemental, et non plus par une firme extérieure.

L’incertitude plane sur le Commissariat aux langues officielles

Le premier ministre a répété à plusieurs reprises que le nouveau Secrétariat aux langues officielles sera responsable de la promotion du bilinguisme, un rôle qui revient en ce moment au Commissariat aux langues officielles.

Mais depuis des années, plusieurs commissaires ont dénoncé le manque de financement de la part de Fredericton pour assumer cette tâche. Le commissariat a même dû faire appel à des fonds fédéraux pour s’acquitter de son travail de promotion.

La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick Shirley MacLean. Son rôle de promotion du bilinguisme sera transféré au nouveau Secrétariat des langues officielles, au sein du ministère des Affaires intergouvernementales. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Le premier ministre n’a pas voulu se prononcer sur une éventuelle diminution du financement du Commissariat aux langues officielles. Nous n'avons pas répondu à cela, et si cela se produit, ce sera par le biais d'un examen du comité d’administration de l’Assemblée législative.

Et sans statuer sur l’avenir du commissariat, le premier ministre a souligné que nous avons, en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, beaucoup plus de hauts fonctionnaires de l’Assemblée législative [comme la commissaire aux langues officielles] que de nombreuses provinces. Cela ferait l'objet d'un examen distinct , dit-il.

Une façon révisée de faire les révisions

La Loi sur les langues officielles impose une révision obligatoire tous les dix ans. Les commissaires Finn et McLaughlin recommandaient que cette révision se fasse plutôt tous les cinq ans.

Blaine Higgs n’a pas voulu confirmer qu’il maintiendrait une révision obligatoire, ou s’il annulerait cette exigence.

Nous ne suggérons pas que cela doive être tous les 10 ans, et je ne pense pas que l'intention initiale était celle-là , a-t-il affirmé.