On a fait nos plus grandes cartes de boxe des dernières années ici à Shawinigan. Alors, la preuve est dans le pouding. Quand on parle de la finale, c’est un gars qui est Top-5 mondial chez les poids lourds. Il se positionne pour devenir un opposant obligatoire pour un titre de champion du monde. Si Arslanbek ne devient pas champion du monde un jour, je serai déçu. Alors de l’avoir ici chez nous, ici, devant la foule de la Mauricie, c’est un grand événement pour nous , explique le grand patron de Eye of the tiger management.

Arslanbek Makmhudov et Michael Wallisch s’affronteront pour les titres NABF et NABA des poids lourds.

Mary Spencer et la Belge Femke Hermans enfileront les gants et se battront pour le titre de championne du monde IBO des poids super-mi-moyens.

Steven Butler et Joshua Conley souhaitent tous deux monter dans les classements mondiaux et décrocher le titre de champion NABF des poids moyens.

Les boxeurs Joshua Conley et Steven Butler Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Tous les ingrédients de base y étaient pour espérer une salle comble. C’était jusqu’au retrait de la carte du Trifluvien Simon Kean, incommodé par une blessure au dos.

Ça a ralenti [la vente de billets]… clairement. C’est le gars de la place. On doit faire avec. On était très bien parti, on s’attendait à avoir au-dessus de 5 000 personnes. Ce ne sera pas ça, mais très certainement qu’on aura une bonne foule vendredi soir.

Makhmudov, fuis par l’élite mondiale?

Camille Estephan affirme qu’il est de plus en plus complexe de trouver un adversaire qui accepte de se frotter à Arslanbek Makhmudov. Le colosse n’a toujours pas connu la défaite en 15 combats. 14 fois ses adversaires n’ont pas été en mesure de se relever ou ont abandonné en cours de route.

Nous avons fait une vingtaine d’offres à des boxeurs de partout au monde. L’aspect monétaire était intéressant, on offrait beaucoup d’argent. Malgré ce bon budget, on nous disait qu’il était trop risqué d’affronter Arslanbek.

Michael Wallish a toutefois dit oui. L’allemand de 37 ans présente une fiche de 23 victoires en 28 sorties. Il s’est dit heureux de pouvoir affronter l’un des meilleurs poids lourds au monde.

Il sait que Makhmudov a une frappe dévastatrice, mais Wallisch affirme que c’est son expérience qui fera la différence. J’ai confiance. Je n’ai jamais reculé devant personne. Jamais je n’ai regretté d’avoir accepté un combat. Au contraire, j’ai plutôt regretté les opportunités qui n’ont pas été saisies.

Homme de peu de mots, Makhmudov a affirmé qu’il n’est pas de son ressort de trouver un adversaire. Mais mon travail, c’est de le détruire, peu importe qu’il il est.

Butler veut finir 2023 en beauté

Steven Butler tentera, à son quatrième combat, de demeurer invaincu en 2022. Le montréalais de 27 ans a passé le K.-O. à deux de ses trois derniers adversaires. Son combat face à Brandon Brewer s’est soldé par une victoire par décision unanime.