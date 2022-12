COP15 : les pays du Nord toujours réticents à un nouveau fonds biodiversité

La question financière est l'un des principaux points de blocage à la Conférence des Nations unies sur la biodiversité, qui tente de sceller un cadre mondial pour stopper d'ici 2030 la destruction des écosystèmes et de ses ressources indispensables à l'humanité.

Des dizaines de pays, emmenés par le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et l'Afrique, réclament à l'unisson des subventions financières d'au moins 100 milliards de dollars par an, ou 1 % du PIB mondial jusqu'en 2030 pour mettre en œuvre ce pacte de paix avec la nature . Dix fois plus que les montants d'aide actuels et autant que ceux promis pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Les pays du Nord comprennent que l'ambition doit être accompagnée de ressources financières et ont compris le besoin d'avoir accès à des sources de financement qui soient transparentes, prévisibles et accessibles , a assuré le ministre canadien Steven Guilbeault lors d'une conférence de presse, à mi-parcours du sommet qui se tient jusqu'au 19 décembre.

Mais la création d'un nouveau fonds pourrait prendre des années , a-t-il soutenu, invoquant les sept années passées à installer l'actuel Fonds mondial pour l'environnement (FEM).

Il serait préférable d'utiliser les fonds existants et de poursuivre l'alignement de la finance mondiale. C'est là-dessus que nous allons travailler , a-t-il ajouté.

Il faut par contre s'entendre sur le fait que ça ne peut pas être que de l'argent public , a-t-il déclaré, et regarder [...] toutes les sources de financement : privées, philanthropiques, publiques ainsi que la Banque mondiale, le FMI et les autres banques de développement .

Une étendue d'eau asséchée dans un parc de North Vancouver, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Nous pensons que tous les objectifs peuvent être acceptés , a dit en se faisant rassurant le président de la COP15, Huang Runqiu, ministre chinois de l'Écologie et de l'Environnement, alors que la COP15 n'a encore enregistré aucune avancée majeure à une semaine du terme des négociations.