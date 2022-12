Deux bambins laissés seuls sans soins pendant trois jours

Les événements seraient survenus cet automne, à Listuguj, entre le 19 novembre et le 22 novembre.

Les deux enfants, un de 17 mois et l’autre de 29 mois, auraient été laissés à eux-mêmes.

La femme devra répondre à des accusations de négligence criminelle ayant causé des lésions. Elle est aussi accusée d’avoir mis en danger la vie des enfants ou de les avoir exposés à une situation qui pourrait être susceptible de porter atteinte de manière permanente à leur santé.

Selon l’acte d’accusation, elle aurait aussi omis de fournir les choses nécessaires à la vie des deux enfants alors qu’ils étaient démunis et incapables de répondre eux-mêmes à leurs besoins, et que cette omission a mis leur vie en danger.

Des accusations de cruauté envers un animal ont aussi été déposées.

La femme a comparu une première fois le 23 novembre au palais de justice de New Carlisle et a été remise en liberté le 25 novembre après avoir plaidé non coupable.

Le dossier a été remis au 6 février 2023 afin que l'accusée puisse être représentée par un avocat ou une avocate.