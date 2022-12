Une douzaine de groupes souhaitent acheter les Sénateurs, selon Gary Bettman

Toutes les parties intéressées ont signé une entente de confidentialité et auront bientôt accès aux livres comptables de l'équipe , a révélé Bettman à la sortie de la rencontre du Bureau des gouverneurs, en Floride.

Selon le commissaire, la procédure va s'intensifier à partir du 1er janvier.

Galatioto Sports s'occupe des démarches. Ils vont étudier les dossiers, prendre des offres préliminaires et on verra. C'est la façon de fonctionner quand une franchise est vendue dans tous les sports , rappelle Bettman.

Bill Daly et Gary Bettman Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Bettman « impressionné » par Ryan Reynolds

Il a par ailleurs confirmé que l'acteur canadien Ryan Reynolds a eu des discussions avec la Ligue.

Nous l'avons rencontré Bill [Daly, le commissaire adjoint] et moi. Il nous a vraiment impressionnés. Si on peut trouver une façon de l'inclure dans l'entente, ça serait bien pour les Sénateurs et la Ligue , soutient Bettman.

Reynolds a révélé son intérêt pour l'équipe il y a quelques semaines à l'émission de Jimmy Fallon, avant d'assister à une rencontre des Sénateurs contre les Canucks de Vancouver, au Centre Canadian Tire.

Ryan Reynolds salue la foule du Centre Canadian Tire. Photo : RDS / LNH

Ces informations sur la vente potentielle de l'équipe arrivent alors que les filles de l'ancien propriétaire, Eugene Melnyk, sont en ville. Anna et Olivia ont participé à la journée de patinage pour enfants de l'équipe, au domicile des Sénateurs.

Les propriétaires des Sénateurs d'Ottawa, Anna et Olivia Melnyk lors de l'activité de patinage pour enfants de l'organisation. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L'activité a été lancée par leur défunt père et n'avait pas eu lieu depuis quelques années en raison de la pandémie.