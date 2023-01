Doug Ford - les coudées franches plus que la collaboration

Le premier ministre a gagné son pari : il a été réélu avec une imposante majorité en juin. Les Ontariens l’ont reconduit au pouvoir pour les quatre prochaines années malgré un premier mandat en montagnes russes, mais déjà le deuxième mandat de Doug Ford ne s'annonce pas non plus de tout repos. L'approche du premier ministre bouleverse à Queen’s Park. Notamment, l’adoption expéditive de projets de loi et l’absence de consultations sont souvent dénoncées. Le soir de sa victoire électorale, Doug Ford lançait pourtant un appel à l’unité . Le premier ministre devrait peut-être réécouter son discours de victoire afin de ne pas oublier ses promesses.

Les progressistes-conservateurs de Doug Ford ont remporté 83 sièges lors du dernier scrutin provincial, soit 7 de plus qu'en 2018. Photo : CBC / Evan Mitsui

Ted Arnott - un président à ne pas sous-estimer

Contre toute attente, le député de Wellington-Halton Hills a été réélu président de l’Assemblée législative. Il a obtenu la confiance de ses collègues lors d’un vote secret - le seul vote secret autorisé à Queen’s Park. Son exploit réside dans le fait que Doug Ford et sa garde rapprochée soutenaient ouvertement la candidature de la progressiste-conservatrice Nina Tangri pour ce poste convoité. La victoire d’Arnott a soulevé plusieurs doutes à savoir si Doug Ford a véritablement le contrôle sur son caucus. Pour être élu, Ted Arnott a dû obtenir la faveur des partis d’opposition, mais aussi celle de progressistes-conservateurs rebelles qui n’ont pas suivi les directives de leur chef.

Michael Ford - une histoire de famille

Les accusations de népotisme ont déferlé lorsque le neveu de Doug Ford a décroché un rôle au sein du Conseil des ministres. Sa simple sélection comme candidat progressiste-conservateur dans York-Sud—Weston avait soulevé bien des critiques, car il a été choisi par son oncle sans devoir passer par une investiture officielle. Depuis sa nomination à titre de ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme, Michael Ford a rarement pris la parole en chambre. De nombreux observateurs auraient préféré qu’une personne issue de la diversité soit responsable de la lutte contre le racisme au sein du gouvernement Ford.

Michael Ford devient ministre même s'il n'a aucune expérience en politique provinciale. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Michael Tibollo - l’homme fort de Vaughan-Woodbrige

Michael Tibollo a fait mordre la poussière au chef libéral lors du scrutin provincial. Le ministre associé et polyglotte a fait avorter le retour de Steven Del Duca à Queen’s Park (ce qui a probablement facilité la décision de Steven Del Duca de démissionner). Michael Tibollo a récolté plus de 6700 voix d’avance sur son rival libéral, une victoire décisive. La confirmation de sa victoire le soir de l’élection a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements et d’exclamations de la part des militants progressistes-conservateurs à leur quartier général d’Etobicoke.

Marit Stiles - la prochaine cheffe sera-t-elle la bonne?

Les néo-démocrates n’ont formé le gouvernement qu’une seule fois en Ontario, de 1990 à 1995. Le NPD n’a jamais répété l’exploit depuis et a dû se contenter du rôle d’opposition officielle après les deux dernières élections. Marit Stiles espère changer cela en 2026. Elle prendra les rênes du parti en 2023, après avoir été choisie sans opposition, au début décembre. Aucun candidat n’a osé lui faire compétition, ce qui fait dire aux mauvaises langues que le parti ne se porte pas bien. Reste à voir si Marit Stiles entreprendra des transformations majeures une fois arrivée à la tête du parti… ou si elle conservera les idées et la vision de sa prédécesseure.

Marit Stiles sera la prochaine cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario. Photo : La Presse canadienne / Alex Lupul

Christine Elliott - perdre un bras droit

Christine Elliott a fait ses adieux (pour la seconde fois) à la politique provinciale. L’ex-ministre de la Santé s’est retirée avant le déclenchement de la campagne électorale afin de retourner dans le secteur privé. Christine Elliott était le bras droit du premier ministre au cours de son premier mandat. À de nombreuses reprises, Doug Ford s’est lourdement appuyé sur l’expertise et les compétences de sa vice-première ministre pour rassurer le public, notamment dans les premiers mois de la pandémie.

Gilles Bisson - quitter avec élégance

L’élection de 2022 a bousculé le doyen de l’Assemblée législative vers une retraite précoce. Après des ennuis de santé en avril, le député de Timmins n’a pas été en mesure de décrocher la victoire. Il a dû s’incliner devant l’ancien maire George Pirie, qui a par la suite été nommé ministre des Mines. Gilles Bisson a dû tourner la page sur une carrière politique de 32 ans. Les néo-démocrates et les francophones ont perdu une voix forte à Queen’s Park, mais le principal intéressé assurait en juin qu’il quittait l’esprit en paix .

Gilles Bisson fait le ménage de son bureau à Queen's Park après sa défaite lors du dernier scrutin provincial. Photo : Radio-Canada

Patrice Barnes, David Smith et Charmaine Williams - une première chez les progressistes-conservateurs

Le gouvernement Ford a réussi à faire élire trois députés noirs, une première dans l’histoire du parti en Ontario. Doug Ford a souvent clamé diriger le gouvernement le plus diversifié jamais élu. Le premier ministre a maintenant trois arguments supplémentaires pour soutenir sa thèse. Patrice Barnes, David Smith et Charmaine Williams représentent tous des circonscriptions de la grande région de Toronto. Williams a même fait son entrée au conseil des ministres à titre de responsable des Perspectives sociales et économiques pour les femmes.

Steve Clark - le maître des projets de loi controversés

C’est assurément le ministre le plus prolifique du gouvernement Ford. Steve Clark dépose des projets de loi comme personne, mais surtout des projets de loi qui divisent la population. Nouveaux pouvoirs confiés aux maires, bulldozer la ceinture de verdure, diminution des redevances d’aménagement versées aux villes, le ministre des Affaires municipales et du Logement ne fait pas dans la dentelle quand vient le temps de proposer des changements législatifs. Le ministre Clark nous réserve-t-il d’autres projets de loi visant à accélérer la construction résidentielle? La réponse en 2023.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark. Photo : CBC/Michael Charles Cole

Dr Adil Shamji - la recrue libérale

Il n’a fallu que très peu de temps au nouveau député de Don Valley-Est pour prendre ses aises à Queen’s Park. L’urgentologue a souvent participé aux mêlées de presse pour porter la réponse libérale en réaction aux actions du gouvernement. Les interventions du Dr Shamji sont souvent pertinentes et il ne tombe que rarement dans la partisanerie. Encore cet automne, le dossier de la santé a souvent retenu l’attention, ce qui a permis à ce nouveau-venu dans l'alignement des libéraux de briller. La course à la chefferie du Parti libéral pourrait-elle l’intéresser?