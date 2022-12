Hearst n’a plus de vétérinaire

Le vétérinaire de Kapuskasing, Dr Ramasurian Ramkumar, a tenu mardi sa dernière clinique hebdomadaire à Hearst, après presque 20 ans de services.

Il est arrivé à un stade maintenant où je dois ralentir un peu , affirme-t-il, en soulignant qu’il prévoit éventuellement fermer sa clinique hebdomadaire à Cochrane également et s’en tenir à sa clinique principale à Kapuskasing, avec son épouse (aussi vétérinaire) avant de prendre une retraite définitive.

Le Dr Ramkumar souligne qu’il continuera de venir à Hearst pour les animaux de ferme comme des vaches et des chevaux.

Il affirme avoir travaillé avec le comité vétérinaire de Hearst pour tenter de recruter un nouveau vétérinaire pour prendre en charge la clinique locale. Mais les efforts sont restés vains, dit-il.

Il est difficile d'attirer les gens à venir si loin dans le Nord , souligne-t-il.

C’est stressant , affirme la présidente du comité vétérinaire de Hearst, Jessie Lemieux, au sujet de la fin des cliniques vétérinaires à Hearst.

« On s’est rencontré la semaine passée pour essayer de faire un plan de match et on va essayer de faire un forfait et aller recruter un vétérinaire. »