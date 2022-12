Avertissement de tempête hivernale en vigueur pour les Îles et la Gaspésie

Environnement Canada a publié mardi un avertissement de tempête hivernale pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. La tempête, dont la trajectoire est inhabituelle selon Environnement Canada, a déjà touché l’archipel en début de journée.

Le bulletin météorologique spécial prévoit des précipitations de neige fortes et de la poudrerie accompagnées de vents forts en provenance du nord-est pouvant aller jusqu’à 90 kilomètres à l'heure.

Cette neige pourrait se transformer en pluie au courant de la soirée en raison du temps doux. Ce cocktail météo pourrait compliquer les déplacements sur l’archipel, avertit l'organisme gouvernemental.

Le défi avec ce système-là pour les Îles, c’est plus aujourd’hui [mardi] avec la neige qui tombe qui va être balayée par le vent et qui va rendre les conditions un peu hostiles , explique Marie-Ève Giguère, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Des précipitations de neige et des vents forts sont aussi prévus pour les secteurs à l’est de Matane, dont la Haute-Gaspésie, l’Estran et la pointe gaspésienne, mais plus tard en fin d’après-midi mardi.

Mardi soir, la neige s'accumulera rapidement et les vents violents souffleront en rafales à près de 100 kilomètres à l'heure, annonce Environnement Canada. De 40 à 60 centimètres de neige sont attendus sur deux jours.

En plus de l’avertissement de tempête hivernale, un avertissement d’onde de tempête est également en vigueur pour le secteur de Gaspé.

Des déferlements de vagues sont donc à prévoir. Ce n’est rien de dramatique, mais on s’attend quand même à un niveau d’eau un petite peu plus haut qu’à l’habitude, justement à cause du vent du nord-est , poursuit Mme Giguère.

Entre 16 h et 17 h, les précipitations débuteront et seront accompagnées de forts vents, toujours en provenance du nord-est. Selon elle, les précipitations de neige ne devraient pas se transformer en pluie, ce qui causera des accumulations plus importantes.

Mercredi matin, la grande majorité de la neige va être tombée, et on va se réveiller avec un bon 25 centimètres de neige lourde à dégager , ajoute le météorologue.

Les secteurs montagneux pourraient également recevoir jusqu’à 40 centimètres de neige par endroit.

Environnement Canada indique avoir à l’œil un autre système dépressionnaire qui pourrait s’abattre sur la région cette fin de semaine.