La biodiversité, une responsabilité collective

Quelque 65 personnes se sont déplacées pour l'événement organisé par le Conseil régional de l'environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent et l'organisme Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent.

Rassemblement à Rimouski afin d'agir pour la biodiversité au Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Les chercheurs Émilien Pelletier, Mikaël Jaffré et Dominique Berteaux étaient présents.

Chacun de nous, on joue un tout petit rôle, évidemment, mais collectivement on joue un énorme rôle , a affirmé M. Berteaux, qui est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique de l’ UQAR .

Pour le biologiste et directeur général d'Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent, Mikaël Jaffré, il faut intégrer la nature aux décisions qui sont prises pour le développement humain. On fait partie de la biodiversité. Pour que notre développement, notre bien-être se maintiennent dans le temps, il va falloir intégrer la nature à cette réalité , dit-il.

La biodiversité en danger

Selon le directeur adjoint du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, Patrick Morin, ce n'est pas parce que nous sommes entourés de beaux paysages que la biodiversité n'est pas en danger.

« Le fleuve est là, on pense que la biodiversité, comme dirait Richard Desjardins, il en reste en masse, en masse, en masse. Mais il y a des signes très clairs que la biodiversité est menacée, elle commence déjà à s’éroder ici dans notre belle région. » — Une citation de Patrick Morin, directeur adjoint du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

M. Morin cite par exemple la baisse des populations d'insectes pollinisateurs. J’ai remarqué qu’il y a vraiment une baisse assez drastique [sic] du nombre d'insectes qu’on peut observer, dans mon jardin, dans mon cerisier, dans mon prunier. D'habitude, ça grouille de pollinisateurs. Mais ces dernières années, c’est marquant, il y en a beaucoup moins , s'inquiète-t-il.

De gauche à droite, première rangée : Jacques Larivée, Gervais Darisse, Jean-Étienne Joubert, Dominique Berteaux, Alexander Reford, Mikël Jaffré. Rangée arrière : David Coulombe, Ariane Breault, Laurence Fischer-Rousseau, Patrick Morin. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Selon l'Organisation des Nations unies, l'humanité a franchi le seuil des 8 milliards de personnes sur terre en novembre dernier, ce qui augmente la pression sur les ressources.

« La pression sur tous les paramètres environnementaux est devenue énorme. » — Une citation de Dominique Berteaux, professeur à l'UQAR

La COP15 peut ainsi permettre de rappeler que chacun a un rôle à jouer, estime M. Berteaux.

C’est un peu comme notre santé : quand tout va bien, on ne se rend pas compte de la valeur que cela a , explique-t-il.

Moins d'espèces, moins de possibilités

Si plusieurs espèces animales sont particulièrement fragiles en ce moment, comme le béluga ou le caribou, la possible disparition de certaines plantes est aussi inquiétante, indique M. Berteaux. Il s’inquiète notamment de l'impact que cela aura sur la santé humaine.

Quand on a mal quelque part, on a souvent un médicament qui nous aide. Il y a des milliers de médicaments et une bonne partie d'entre eux sont des extraits de plantes, dit-il. Dans les plantes, il y a un réservoir incroyable de médicaments. On a probablement découvert une partie seulement de ce qui est utile pour nous. Ces plantes peuvent être n’importe où dans le monde; plus on en perd, plus on perd de chances de découvrir de nouveaux médicaments.

Dominique Berteaux ajoute que, s'il y a des milliers d'espèces de plantes, il existe des milliers d’espèces de molécules qui peuvent être bénéfiques et que l'humain n'a probablement pas encore découvertes.

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent et le Conseil régional de l'environnement feront éventuellement un bilan des réflexions et des échanges qui ont eu lieu lors de l'événement au Bas-Saint-Laurent. Ils feront aussi des recommandations afin d'aider à protéger la biodiversité dans la région.