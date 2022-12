Appolinaire Fotso nommé comme nouveau directeur général de l’APF

Par le passé, Appolinaire Fotso a présidé le conseil des parents d’une école francophone de Windsor, en Ontario. Photo : Fournie par Appolinaire Fotso

En tant qu’avocat spécialisé en droits de la personne et gestionnaire de projets dans le milieu associatif, Appolinaire Fotso a occupé de nombreux postes de gestion et de conseil dans plusieurs organismes à but non lucratif, dont les Nations Unies, affirme le communiqué de l’ APF .

Son expérience à la fois pertinente et probante dans la gestion des organismes à but non lucratif, et ce dans différents milieux et pays, est un grand atout pour notre organisme , indique le président de l'association, Edgard Assoua, dans un communiqué.

Avant son recrutement à l’ APF , M. Fotso était chargé de projet chez Avocats sans frontières Canada en plus d'être engagé au sein de la communauté francophone du sud-ouest de l’Ontario. Il a notamment présidé le conseil des parents d’une école francophone de Windsor.