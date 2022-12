Fin du cauchemar pour la Rimouskoise Béatrice Létourneau, qui sera indemnisée par la SAAQ

Depuis les cinq dernières années, Mme Létourneau mène un combat auprès de la SAAQ pour que son accident de vélo soit reconnu. Le Tribunal administratif du Québec lui a finalement donné raison le 14 novembre dernier, alors qu'elle était représentée par son avocat Marc Bellemare.

Désormais, il n'est plus nécessaire d'observer un contact physique avec un véhicule automobile pour qu'un accident impliquant un cycliste soit reconnu par la SAAQ .

C'est qu'en 2017, un automobiliste a circulé près d'elle, sans toutefois la heurter.

Je partais de chez mes parents, sur la route du Bel-Air. Les automobilistes roulent très vite dans le secteur, mais j’étais habituée à passer par là. J’ai entendu un bruit de moteur s’approcher et après, ça s’est passé tellement vite. J’ai l’impression que j’ai eu la peur de ma vie. Je me suis sentie projetée. Je ne me rappelle plus de rien ensuite parce que j'étais tombée tête première, en plein milieu de la route , raconte-t-elle.

Avant l’accident, Béatrice Létourneau pouvait faire en moyenne 600 km de vélo par semaine. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La jeune femme, dans la mi-vingtaine à l'époque, a par la suite fait une chute qui s'est traduite par de multiples fractures au visage, un traumatisme crânien et deux fractures dorsales. Béatrice Létourneau a aussi perdu six dents dans l'accident.

La Rimouskoise rapporte que la SAAQ refusait de l’indemniser jusqu'à tout récemment, mais le Tribunal administratif du Québec en a décidé autrement.

Nous ne ferons pas appel de la décision du TAQ et le dossier d'indemnisation de madame sera pris en charge rapidement pour le versement des indemnités prévues à la couverture d'assurance , écrit la porte-parole et relationniste de la SAAQ , Geneviève Côté, par courriel.

Un accident qui coûte cher

Béatrice Létourneau soutient qu’elle a dû débourser des milliers de dollars pour se rétablir.

À titre d’exemple, pour un chirurgien maxillo-facial, dans ma situation, je dois payer 11 200 $. En plus, il a été gentil, il m’a fait la greffe osseuse à l’hôpital, alors que ça aurait pu se faire en clinique privée , souligne-t-elle.

« À l’heure actuelle, je pense que j’ai déjà déboursé 20 000 $ et il reste encore au moins 20 000 $ à payer. » — Une citation de Béatrice Létourneau

Mme Létourneau ignore toutefois le montant de l'indemnisation qu'elle recevra de la part de la SAAQ.

Le travail des policiers critiqué

Qui plus est, le jugement du Tribunal administratif du Québec écorche le travail de la Sûreté du Québec de Rimouski lors de l'accident. Le Tribunal révèle que les policiers ont écarté trop rapidement l'implication d'un véhicule dans l'accident, sans avoir questionné le seul témoin direct, soit l'homme qui a secouru Béatrice Létourneau.

Les policiers ont plutôt conclu qu'elle a chuté en raison des mauvaises conditions de la route.

Quand j’ai eu accès au rapport, j’étais enragée parce que c’était juste des faussetés. Je vois ça comme de la négligence. Il n’y avait pas de déposition du témoin, c’était inscrit que je n’avais pas de casque alors que les ambulanciers avaient indiqué que je portais un casque et qu’il était fendu à la suite de ma chute , déplore la cycliste.

Malgré son long combat, cette victoire lui permet de voir la lumière au bout du tunnel. C’est beaucoup d’émotion, j’ai énormément pleuré et c’est comme si je ne pouvais pas croire que je me sortais enfin de ce cauchemar. Je suis vraiment soulagée , confie Béatrice Létourneau.

