Ces Manitobains qui nous ont quittés en 2022

Père de nombreux emblèmes manitobains, Étienne Gaboury meurt à 92 ans

Le très réputé architecte franco-manitobain, créateur de nombreuses structures emblématiques du Manitoba et de diverses réalisations dans le monde, est décédé le 14 octobre à l’âge de 92 ans.  (Nouvelle fenêtre)

L’architecte Étienne Gaboury devant l'église du Précieux-Sang. Photo : Radio-Canada / Bert Savard

Il a réalisé plus de 300 bâtiments, dont la Monnaie royale canadienne, la cathédrale de Saint-Boniface, l'église du Précieux-Sang ou encore l’esplanade Riel.

Des hommages lui ont été rendus par ses proches, mais aussi par l'architecte québécoise Phyllis Lambert.

Denis Rémillard, fondateur des Jardins St-Léon

Denis Rémillard, qui a cofondé les Jardins St-Léon, à Winnipeg, s'est éteint à l'âge de 68 ans au début du mois de janvier. La carrière de l’homme terre à terre a été marquée par une conscience de la responsabilité sociale de l’entrepreneur.

Denis Rémillard était agriculteur et fondateur des Jardins St-Léon. Photo : Gracieuseté de Colin Rémillard

Son décès a été qualifié degrande perte pour la communauté. Une voie honoraire Denis-Rémillard a été inaugurée cet automne à côté du commerce qui se situe à la frontière entre les quartiers de Saint-Boniface et de Saint-Vital.

Défenseur de la justice sociale, Hubert Balcaen s'est éteint

Hubert Balcaen, figure connue de la communauté francophone pour avoir fait la promotion de la justice sociale et de la solidarité internationale, est décédé le 12 janvier à l'âge de 82 ans.

Hubert Balcaen, professeur à l'Université du Manitoba de 1967 à 1998, est décédé le 12 janvier 2022. Photo : Radio-Canada

M. Balcaen a été membre fondateur du chapitre manitobain de Développement et Paix, pour lequel il a fait du bénévolat de 1967 à 2019.

La cofondatrice de l’Association culturelle de la francophonie manitobaine, Claire Noël, s’en est allée

Connue pour son engagement dans le milieu culturel franco-manitobain, Claire Noël s'est éteinte le 18 janvier à l'âge de 85 ans.

Claire Noël a été la première présidente de l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine Photo : Claire Noël

Mère de six enfants, elle a été la cofondatrice de l’Association culturelle de la francophonie manitobaine (ACFM) et du Centre culturel Sainte-Anne, le premier centre culturel franco-manitobain.

La maman de Bicolo laisse dans le deuil ses admirateurs

La créatrice du personnage de Bicolo, Cécile Mulaire, est décédée à la fin du mois de mars à l'âge de 89 ans.

Cécile Mulaire a créé le personnage de Bicolo en 1972. Photo : Radio-Canada

En 1972, elle a créé le personnage de Bicolo qui paraissait dans les pages du journal La Liberté. Le but était de promouvoir l'apprentissage et la participation des jeunes à la culture et à la collectivité francophones. Son petit personnage a eu tellement de succès que le Club Bicolo a été créé par la suite, ce qui a été la locomotive pour des concours de bricolage et de dessins.

Une voix en or, Guy Bouliane, rend l'âme

Chef de la chorale Les Blés au vent, passionné de musique et de francophonie, Guy Boulianne est décédé à l’âge de 83 ans en avril.

La chorale Les blés au vent avait organisé un concert en hommage à Guy Boulianne en 2015 et lui avait remis la médaille de l'Ordre des Blés. Photo : Gracieuseté Michelle Freynet

Originaire de Willow Bunch, en Saskatchewan, il est devenu le chef de la chorale en 1974.

Amoureux de la musique francophone et de l’Ouest canadien, Guy Boulianne admirait l’artiste Gérard Jean, alias Ziz. En 2010, il a sorti le disque Ma plaine à moi-Hommage à Ziz.

L'ancien chef de l'Orchestre symphonique de Winnipeg Bramwell Tovey meurt en juillet

Bramwell Tovey, qui a été chef d'orchestre de Winnipeg pendant 11 ans de 1989 à 2011, s'est éteint le 13 juillet.

Bramwell Tovey a été chef d'orchestre à Winnipeg pendant plus de 20 ans. Photo : Supplied by Bramwell Tovey

Sa passion pour la musique, son humanisme et son côté rassembleur ont été soulignés. Originaire de Londres, en Angleterre, Bramwell Tovey a cofondé le New Music Festival à Winnipeg en 1992, qui est aujourd'hui reconnu internationalement.

Allié des francophones, l'ancien député néo-démocrate Bill Blaikie n'est plus

L'ancien député fédéral et provincial néo-démocrate Bill Blaikie, dont la carrière politique s'est étendue sur plus de trois décennies, est décédé à 71 ans le 24 septembre.

Bill Blaikie a eu une carrière politique de 32 ans majoritairement au fédéral. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Fervent défenseur de la social-démocratie, il a représenté les électeurs de la circonscription d'Elmwood-Transcona. Il a défendu plusieurs dossiers au cours de sa carrière, dont la protection de l'assurance-maladie, et a notamment aidé à la création de parcs provinciaux au Manitoba.

David Bunguke, une étoile montante du soccer, meurt dans un accident de voiture

Âgé de 17 ans, David Bunguke est mort dans un accident de voiture survenu le 18 octobre.

David Bunguke, dans une photo non datée prise au printemps 2022. Photo : Twitter/FTFCanada__

Le jeune homme, qui a fréquenté le Collège Louis-Riel, a porté le maillot du Manitoba lors des Jeux du Canada, qui se sont déroulés cette année à Niagara, en Ontario. Sur la scène locale, il a porté les couleurs de plusieurs clubs, dont celui de Bonivital.

La soprane Michelle Bourgeois meurt à 69 ans

L'ancienne présidente de la chorale des Intrépides, Michelle Bourgeois, est décédée subitement à l’âge de 69 ans le 16 décembre.

La soprane et ancienne présidente de la chorale des Intrépides, Michelle Bourgeois. Photo : Facebook : Michelle A. Bourgeois

Michelle Bourgeois a assuré le poste de présidente de la chorale des Intrépides de septembre 2013 à mai 2016.

L'actuel directeur de la chorale, Bruce Waldie, dit qu'elle était toujours souriante, de bonne humeur et pleine d’énergie.