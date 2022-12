Revue de l’année sur la scène sportive torontoise en 2022

Dans le monde du sport, 2022 a été une année faste, marquée par des événements planétaires. Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin et la Coupe du monde de soccer au Qatar ont notamment retenu l'attention. À Toronto, la capitale non officielle du sport au Canada, la scène sportive a aussi été bien occupée.

La Ville Reine a été témoin de défaites épiques en éliminatoires, de la conquête d'un championnat, de la venue de grands noms et des adieux d'une légende. Elle a aussi retrouvé des événements sportifs qu'elle n'avait plus vus depuis longtemps en raison de la pandémie et s'est remise à vibrer, comme les cœurs des amateurs.

Sports : bilan de l'année 2022 avec Raphaël Guillemette ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Y a pas deux matins pareils Sports : bilan de l'année 2022 avec Raphaël Guillemette. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Radio-Canada a préparé une rétrospective de cette année forte en rebondissements sur la scène sportive torontoise.

Le Toronto FC se paie deux pointures italiennes

Les Italiens Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi se sont engagés avec le Toronto FC à long terme. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le Toronto FC a donné le ton à la nouvelle année, défrayant les manchettes parce qu'il a fait un pont d'or à Lorenzo Insigne.

L'attaquant italien, capitaine de son club à Naples et dans la fleur de l'âge, a accepté le salaire mirobolant de 14 millions $ par an – le plus élevé jamais consenti en MLS – pour s'engager comme le nouveau visage de l'équipe torontoise, et ce, jusqu'en 2026.

L'arrivée d'Il Magnifico marquera le début d'une nouvelle ère. Le club se départira d'une vingtaine de joueurs dont certains cadres comme Jozy Altidore et fera l'acquisition d'une autre pointure italienne en Federico Bernardeschi pour jeter les bases de son nouveau projet.

Sur les terrains, les résultats ne seront pas au rendez-vous parce que Bernardeschi et Insigne ne joueront qu'à partir de fin juillet. Le Toronto FC ratera finalement les séries de la Coupe MLS, mais la table sera mise pour 2023.

Le Canada qualifié pour le Mondial devant ses partisans

L'unique victoire du Canada lors de ses trois derniers matchs lui a permis de valider sa participation à la Coupe du Monde. Photo : Getty Images / GEOFF ROBINS

Après un mois et demi où les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin auront retenu l'attention, l'équipe canadienne de soccer masculin a fait sensation en se qualifiant officiellement pour la Coupe du monde de soccer 2022 devant ses partisans, à Toronto.

Victorieux face aux États-Unis à Hamilton le 30 janvier, le Canada a confirmé son retour au Mondial avec une victoire sans conteste de 4-0 sur la Jamaïque le 27 mars sur la pelouse du BMO Field.

Les Raptors ramenés sur Terre

Les Raptors ont plié l'échine face aux 76ers de Philadelphie au premier tour des séries. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Après une saison où ils ont dépassé les attentes en terminant 5es dans l'Est avec 48 victoires et 34 revers, les Raptors de Toronto se sont lancés dans les séries éliminatoires avec la conviction qu'ils pouvaient créer la surprise.

Malheureusement, les 76ers de Philadelphie les ont vite ramenés sur Terre au premier tour des séries. En retard 0-3, les Raptors ont su gagner deux matchs, mais ils ont finalement dû s'avouer vaincus lors du match numéro 6 à Toronto le 28 avril.

Ce sera la première de trois défaites crève-cœur qu'encaisseront les amateurs torontois.

Une autre sortie au premier tour pour les Maple Leafs

Les Maple Leafs ont encaissé une autre élimination au premier tour des séries. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Les Maple Leafs de Toronto ont connu une saison 2021-2022 exceptionnelle. Ils ont enregistré 54 victoires et 115 points, de nouvelles marques d'équipe, et vu Auston Matthews atteindre le plateau des 60 buts en une saison, battant au passage le record détenu par Rick Vaive chez les Maple Leafs depuis 1982.

La belle histoire de l'équipe torontoise n'a toutefois pas connu la fin escomptée. Toronto a une fois de plus été battue au premier tour des séries, cette fois en sept matchs par le Lightning de Tampa Bay alors double champion en titre de la Coupe Stanley.

Il s'agissait de leur sixième sortie de suite au premier tour et de leur cinquième à survenir dans le contexte d'un match ultime.

Hockey Canada éclaboussé par des scandales sexuels

Hockey Canada a été plongé dans la tourmente en 2022. Photo : Reuters / Lehtikuva / Roni Rekomaa

Hockey Canada a été plongé dans la tourmente après qu'il eut été révélé à la fin mai qu'elle a conclu une entente à l'amiable avec une jeune femme pour qu'elle laisse tomber sa poursuite contre la fédération et huit joueurs de hockey dont certains membres de l'équipe nationale junior 2017-2018 pour un viol collectif allégué survenu à London quatre ans plus tôt.

L'affaire a entraîné un examen complet des pratiques de Hockey Canada, qui disposait de plusieurs fonds de réserve pour payer les responsabilités non assurées, y compris les réclamations pour agressions sexuelles. Elle a aussi mené à la découverte d'autres scandales sexuels dans le monde du hockey junior au pays.

Rory McIlroy champion et contestataire

Rory McIlroy a remporté l'Omnium canadien le 12 juin. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L'Omnium canadien, seul tournoi du circuit de la PGA au Canada, a effectué son grand retour en 2022 après avoir été annulé les deux années précédentes en raison de la pandémie. Le tournoi a eu lieu au club St. Georges, de Toronto. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy en a été couronné champion avec un pointage de -19, un pied de nez à ceux qui désertaient alors le circuit américain.

C'est que le tournoi, organisé au début juin, est survenu en même temps que le premier leg du nouveau circuit LIV financé par des intérêts saoudiens qu'ont rejoint plusieurs grands noms de la PGA comme Dustin Johnson, Phil Mickelson, Cameron Smith et Brooks Koepka avec la promesse de toucher des sommes faramineuses.

Toronto parmi les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé que Toronto ferait partie des villes hôtes de la Coupe du monde 2026. Photo : Capture d'écran/FIFA World Cup 2026™

Les amateurs de ballon rond savaient depuis 2018 que le Canada, les États-Unis et le Mexique allaient organiser conjointement la Coupe du monde de soccer en 2026, mais ils ignoraient encore quelles villes allaient accueillir les meilleurs joueurs de la planète.

Le 16 juin, Toronto a été confirmée par la FIFA comme l'une des villes hôtes du Mondial 2026. Vancouver a été la seule autre ville retenue au Canada alors que 14 villes ont été choisies aux États-Unis et trois au Mexique.

Il s'agissait d'une annonce importante puisque la Ville de Toronto perçoit le Mondial comme une vitrine sur le monde, une façon de relancer son industrie du tourisme en particulier.

L'IndyCar de retour à Toronto

Le Néo-Zélandais Scott Dixon a remporté le Honda Indy de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

À l'image de l'Omnium canadien, le Honda Indy Toronto a effectué son retour en 2022 après deux ans d'absence. Cet important festival de course automobile, qui comprend une épreuve de la série américaine IndyCar, n'avait plus eu lieu en raison des restrictions à la frontière entre le Canada et les États-Unis.

La course d'IndyCar, qui est d'ailleurs la seule du circuit à être présentée à l'extérieur des États-Unis, a été remportée par le Néo-Zélandais Scott Dixon. Des épreuves dans cinq autres disciplines du monde de la course automobile ont aussi animé la fin de semaine et régalé les amateurs.

Serena fait ses adieux au Canada

Serena Williams a disputé le dernier match de sa carrière au Canada le 10 août à l'Omnium Banque Nationale de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le monde du tennis a été ébranlé par le départ à la retraite de deux légendes du sport en 2022 : Roger Federer et Serena Williams. Cette dernière, joueuse la plus titrée de l'ère moderne avec 23 sacres en tournois du Grand Chelem, a annoncé son intention de ranger sa raquette alors qu'elle prenait part à l'Omnium Banque Nationale à Toronto au début août.

L'annonce, apparue dans les pages du magazine Vogue, a d'ailleurs causé l'émoi parmi l'élite du circuit dans la Ville Reine.

Éliminée au deuxième tour du tournoi, l'Américaine, considérée comme l'une des plus grandes athlètes de tous les temps, a quitté le court central à Toronto sous une chaleureuse ovation avec un bouquet de fleurs dans les mains puisqu'il s'agissait aussi du dernier match de sa carrière professionnelle au Canada.

Les Blue Jays surpris et humiliés

Vladimir Guerrero fils se rappellera longtemps de la défaite des siens aux mains des Mariners de Seattle le 8 octobre. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Au terme de l'été, les yeux des amateurs se sont tournés vers les Blue Jays à Toronto. L'équipe de baseball de la Ville Reine disait caresser de grandes ambitions et elle a alimenté les rêves de ses partisans malgré une saison mouvementée où elle a procédé à un changement de gérant.

Ce que beaucoup voyaient se profiler comme un conte de fées s'est terminé en queue de poisson le 8 octobre alors que les Blue Jays ont subi une défaite épique face aux Mariners de Seattle au premier tour des séries du baseball majeur. Malheureusement, c'est ainsi qu'on se souviendra de la saison 2022 des Torontois.

Les Argonauts champions

Les Argonauts de Toronto ont remporté la Coupe Grey en 2022. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Ils n'étaient pas attendus, mais les Argonauts de Toronto ont mis du baume au cœur des amateurs de sport de Toronto, prouvant que les équipes de la ville n'étaient pas maudites en 2022.

Les Argos ont vaincu les Blue Bombers de Winnipeg en finale de la 109e Coupe Grey le 20 novembre à Regina, en Saskatchewan. Il s'agissait du 18e titre de l'histoire de la concession la plus décorée de la Ligue canadienne de football.