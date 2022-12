La loi fédérale C-92 empiète sur l’autorité territoriale selon les T.N.-O.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a défendu lundi la décision du procureur général du territoire de joindre la contestation de la loi fédérale sur les services autochtones à l’enfance, qui donne aux gouvernements autochtones le pouvoir de contrôler leurs propres services à l'enfance et à la famille.

Les Territoires du Nord-Ouest sont parmi les intervenants de cette cause qui a été entendue en Cour suprême du Canada la semaine dernière.

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, contient une disposition qui donne aux lois autochtones la prévalence en cas de dispute avec une province ou un territoire. L'article 21 de cette loi fédérale accorde aussi aux lois autochtones sur l'enfance et la famille la force d’une loi fédérale.

Le gouvernement des T.N.-O. a demandé à la Cour suprême de rendre cet article inconstitutionnel, car il entrerait en conflit avec la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. Cette dernière, une loi fédérale, définit les pouvoirs du gouvernement des T.N.-O.

Le procureur général des T.N.-O. , R.J. Simpson, qui est aussi ministre de la Justice, a indiqué lundi que cet article de la loi C-92 pourrait forcer le gouvernement territorial « à essentiellement agir comme un organe administratif de ces gouvernements autochtones pour administrer et faire appliquer leurs lois », a-t-il dit.

R.J. Simpson a aussi indiqué que le gouvernement territorial n’est pas opposé au droit pour un gouvernement autochtone de gérer lui-même ses services à l’enfance et à la famille. « Ce qui nous préoccupe, c'est que [la loi] aura un effet différent dans les Territoires du Nord-Ouest par rapport au reste du Canada », en raison du statut territorial des T.N.-O. , a -t-il mentionné.

M. Simpson a déclaré qu'il croyait que ce résultat potentiel était « probablement un oubli » du gouvernement fédéral. « Je ne pense pas que le fédéral lancerait un programme qui modifierait de manière significative et radicale l'autorité législative dans les Territoires du Nord-Ouest par le biais de ce processus », a-t-il dit.

La Loi sur les T.N.-O. menacée, selon le ministre

R.J. Simpson croit que les T.N.-O. auraient dû être consultés par Ottawa sur de possibles répercussions sur la Loi sur les T.N.-O. en voulant accorder aux lois des gouvernements autochtones la primauté dans le domaine des services à l'enfance et à la famille.

Si le gouvernement fédéral crée d'autres lois comme celle-ci à l'avenir, il sera extrêmement difficile de gouverner , a déclaré M. Simpson, qui a ajouté que l’intervention du territoire vise à obtenir plus de clarté.

Plusieurs groupes autochtones au pays incluant l’Assemblée des Premières Nations et l’Inuvialuit Regional Corporation (IRC) appuient la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis. L’ IRC a développé sa propre loi sur les services à l’enfance et la famille en 2021.

L’ IRC est aussi intervenant dans cette contestation judiciaire.

Selon le document de l’ IRC déposé en cour, l’objectif de la loi inuvialuit est d'atténuer et de prévenir les préjudices continus causés par les pratiques de protection de l'enfance des T.N.-O. Si la loi inuvialuit est subordonnée à la législation territoriale, et que les T.N.-O. ne sont pas liés par elle ni la loi inuvialuit ni la loi fédérale n'atteindront leurs objectifs , peut-on lire dans le document.

Le PDG de la Inuvialuit Regional Corporation, Duane Smith, signe la loi baptisée Qitunrariit Inuuniarnikkun Maligaksat (Loi sur le mode de vie familial inuvialuit) le 24 novembre 2021. Photo : Fournie par la Inuvialuit Regional Corporation

Les T.N.-O. ont initialement soutenu la loi sur les services à l'enfance et à la famille de l'IRC, la première ministre Caroline Cochrane la qualifiant de grand pas en avant . Le plus récent rapport annuel du directeur des services à l'enfance et à la famille du territoire indique que sa division est engagée dans la mise en œuvre de la loi fédérale.

Mais le gouvernement a depuis fait volte-face. Selon le chef de l’administration et conseiller juridique de l’ IRC , Todd Orvitz, l' IRC a appris en septembre que les T.N.-O. allaient intervenir auprès de la Cour suprême.

Une étape de coordination est prévue dans la loi

Lors de la conférence de presse de lundi, la première ministre Caroline Cochrane a déclaré que la prise en charge des services à l'enfance et à la famille par l' IRC était la bonne voie à suivre .

Nous ne disons pas que nous ne voulons pas que les gouvernements autochtones prennent en charge la responsabilité et les services pour leurs enfants , a-t-elle déclaré. Ce que nous disons, c'est que nous voulons nous assurer que nous comprenions bien les répercussions de la loi fédérale sur notre propre loi sur les T.N.-O. , sur notre propre loi constitutionnelle.

Selon l’avocat spécialisé en droit autochtone Larry Innes, la loi fédérale accorde une entente de coordination sur les aspects pratiques et financiers de la prestation des services à l’enfance et à la famille entre un gouvernement autochtone et un gouvernement provincial ou territorial. Il affirme que les inquiétudes du gouvernement territorial à propos de l’administration des lois autochtones seraient en fait abordées lors des négociations avec le gouvernement autochtone, ce que cette entente de coordination prévoit.

Avec les informations de Sidney Cohen