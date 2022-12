L’impôt foncier demeure stable en 2023 à Fermont, malgré l’inflation

La Ville de Fermont a adopté son budget de 2023 lundi soir lors du conseil municipal.

Le budget s'élève à environ 20,6 M$. C'est près d’un million de dollars de plus que celui adopté l'année dernière, alors qu’il se situait à 19,6 M$.

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent, qualifie ce budget de prudent.

Il indique que la Municipalité va notamment utiliser ses surplus accumulés dans ses activités courantes pour ne pas augmenter l’impôt foncier des Fermontois.

Avec toutes les augmentations que les citoyens ont eues, cette année, la Ville de Fermont a décidé de ne pas augmenter les taxes. On a gardé le même taux de taxe que l’an passé , lance-t-il.

Martin St-Laurent admet que Fermont est victime de la hausse du coût de la vie, tout comme plusieurs autres municipalités québécoises.

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

« L’inflation nous touche, mais on ne voulait pas nécessairement que ça cause une augmentation du compte de taxes. C’est sûr qu’on a travaillé fort à couper des choses et à faire attention à nos dépenses. » — Une citation de Martin St-Laurent, maire de Fermont

Peu de nouveaux projets sont prévus au calendrier de la Ville lors des prochains mois.

On a quelques travaux, mais il n’y a pas de grosse annonce cette année. On a l’installation d’un nouveau débitmètre, le remplacement des appareils respiratoires pour les pompiers et le remplacement d’un serveur informatique. Mais, il n’y a pas de grosse annonce cette année. On reste prudent. On veut compléter ce qui n’est pas terminé , note-t-il.

Le maire ajoute que l’ensemble des services offerts aux Fermontois va demeurer le même en 2023. Les aides financières offertes à certains organismes locaux, dont le Club de motoneige Les lagopèdes, seront aussi semblables durant la prochaine année.