Twitter dissout son groupe consultatif sur la modération

Elon Musk a dissous le Conseil de confiance et de sûreté (Trust and Safety Council) de Twitter. Ce groupe consultatif composé d'une centaine d'organisations civiles indépendantes, et de groupes de défense des droits de la personne, entre autres, avait été formé en 2016 par l’entreprise pour la conseiller dans la lutte aux discours haineux, à l'exploitation des enfants et à d'autres problèmes sur la plateforme.

Le conseil prévoyait rencontrer des représentants et représentantes de Twitter lundi soir. Mais Twitter a informé le groupe par courriel qu'il le dissolvait peu avant la réunion, selon plusieurs membres.

Les membres du conseil, qui ont fourni des images du courriel de Twitter à l'agence américaine Associated Press, ont parlé sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles. Le courriel indique que Twitter réévalue la meilleure façon d'apporter un éclairage externe et que le conseil n'est pas la meilleure structure pour le faire.

Notre travail pour faire de Twitter un endroit sûr et informatif avancera plus rapidement et plus agressivement que jamais auparavant et nous continuerons à accueillir vos idées à l'avenir sur la façon d'atteindre cet objectif , a déclaré le courriel, qui a été signé Twitter .

Le groupe de bénévoles fournissait une expertise et des conseils sur la manière dont Twitter pouvait mieux combattre la haine, le harcèlement et d'autres méfaits, mais il n'avait aucun pouvoir de décision et n'examinait pas les différends relatifs à des contenus spécifiques.

Changement de direction

Peu après avoir acheté Twitter pour 44 milliards de dollars américains (environ 60 millions de dollars canadiens) fin octobre, Elon Musk a déclaré qu'il formerait un nouveau conseil de modération du contenu pour aider à prendre des décisions importantes, mais il a ensuite changé d'avis.

Le Conseil de confiance et de sécurité de Twitter était un groupe de bénévoles qui, pendant de nombreuses années, ont donné de leur temps lorsque le personnel de Twitter les consultait pour offrir des conseils sur un large éventail de préjudices en ligne et de questions de sécurité , a tweeté Alex Holmes, membre du conseil.

À aucun moment il ne s'agissait d'un organe de direction ou de prise de décision , a-t-il ajouté.

Twitter, qui est basé à San Francisco, avait confirmé la réunion avec le conseil jeudi dans un courriel dans lequel il promettait une conversation ouverte et des questions-réponses avec le personnel de Twitter, y compris la nouvelle responsable de la confiance et de la sécurité, Ella Irwin.

Cette rencontre a eu lieu le jour même où trois membres du conseil ont annoncé leur démission dans une déclaration publique publiée sur Twitter, affirmant que contrairement aux affirmations d'Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs et des utilisatrices de Twitter sont en déclin .

Ces ex-membres du conseil ont rapidement été la cible d'attaques en ligne après que Musk ait amplifié les critiques à leur égard et à celui de l'ancienne direction de Twitter pour n'avoir prétendument pas fait assez pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants sur la plateforme.

« C'est un crime [que Twitter] ait refusé de prendre des mesures contre l'exploitation des enfants pendant des années! » — Une citation de Elon Musk

Le nombre croissant d'attaques contre le Conseil a suscité l'inquiétude de certains membres restants qui ont envoyé un courriel à Twitter plus tôt dans la journée de lundi pour demander à l'entreprise de cesser de déformer le rôle du conseil.

Ces fausses accusations de la part des têtes dirigeantes de Twitter mettaient en danger les membres et ex-membres du conseil , selon le courriel.

Le Conseil de confiance et de sûreté comptait parmi ses groupes consultatifs plusieurs organisations luttant contre l'exploitation des enfants.

Il n’y a plus d’équilibre des pouvoirs

Patricia Cartes, ancienne employée de Twitter qui a créé le Conseil en 2016, a déclaré lundi que sa dissolution signifie qu'il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs .

Le Conseil, avec ses spécialistes du monde entier, servait à relayer les préoccupations sur la façon dont les nouvelles politiques ou produits de Twitter pourraient affecter différentes communautés, selon elle.

Cela contraste avec la pratique actuelle d’Elon Musk, qui consiste à sonder les personnes qui le suivent sur Twitter avant de procéder à un changement de politique affectant la modération du contenu.