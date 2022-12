Campus Saint-Jean : la défense dit n’avoir aucune obligation de financement spécifique

Le gouvernement et l’Université de l’Alberta disent n’avoir aucune obligation de financement spécifique envers le Campus Saint-Jean (CSJ). C’est ce qui ressort de leurs défenses déposées en cour en réponse à la poursuite intentée par l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), qui allègue un sous-financement chronique de l'établissement.

Les quatre conseils scolaires francophones de la province se sont joints l'an dernier à la poursuite, également menée par Jo-Anne Nolette, une mère franco-albertaine. Le Campus Saint-Jean est la seule institution universitaire postsecondaire francophone en Alberta.

Depuis 1976, le gouvernement provincial et l’Université de l’Alberta sont liés par une entente avec les pères Oblats, plus tard reprise par l' ACFA , pour le maintien et l’amélioration du Campus Saint-Jean.

Or, le gouvernement et l'université affirment que selon cette entente, ils n’ont aucune obligation de fournir un financement particulier pour le CSJ ni de maintenir des programmes spécifiques. Ils n’auraient donc pas failli à leurs obligations contractuelles.

L’Université affirme qu’elle a toujours fourni des fonds suffisants au Campus Saint-Jean pour offrir un niveau d’éducation équivalent à celui de ses autres facultés anglophones.

Le gouvernement et l’université ajoutent que les plaignants n'ont soulevé aucun problème de financement depuis 1976 et n’ont donc plus le droit de déposer une poursuite en ce sens.

L’ ACFA plaignante et ses prédécesseurs, les pères Oblats et le Collège [Saint-Jean] ont, par leurs silence, conduite ou autre, acquiescé au niveau de financement de l’Université alloué au Campus Saint-Jean et ont renoncé à leur droit d’alléguer, ou seront empêchés d’alléguer, une violation de l’entente de 1976 , écrit l’Université de l’Alberta dans sa défense.

L’article 23 ne s'applique pas au CSJ , selon la défense

La poursuite allègue aussi que le sous-financement du Campus Saint-Jean viole l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit à l'éducation primaire et secondaire de langue minoritaire.

Selon les plaignants, ce droit est violé, car le sous-financement du campus ne permet pas de former assez de professeurs de français pour les écoles franco-albertaines.

Le gouvernement et l'université rejettent ces allégations et plaident que l'article 23 ne s'applique pas au Campus Saint-Jean, puisqu’il s’agit d’une institution d’éducation postsecondaire.