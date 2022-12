Un bar pour démontrer les effets néfastes de la cigarette et du vapotage

Le Nico-Bar, une initiative de la Société canadienne du cancer pour lutter contre la cigarette et le vapotage, s’est arrêté en Abitibi-Témiscamingue lundi et mardi.

Les étudiants des centres de formation professionnelle du Lac-Abitibi et de Val-d’Or ont pu participer à un parcours interactif au cours duquel ils ont été exposés aux effets néfastes du tabac et de la vapoteuse.

Par le biais de cocktails toxiques ou en se regardant vieillir dans un miroir, l’expérience a été convaincante pour plusieurs étudiants, dont William Aylwin, un vapoteur qui cherche à arrêter.

Quand tu entends les ingrédients du cocktail, tu fais le saut, reconnaît-il. J’ai été surpris par les effets secondaires de la cigarette, comme les problèmes érectiles pour les hommes ou la fertilité pour les femmes. Je pensais au départ que le vapotage était inoffensif, mais de plus en plus, on voyait des trucs sur Internet et des campagnes de sensibilisation. Ça enlève le goût de vapoter.

Les animateurs du Nico-Bar ont rencontré les étudiants du CFP Val-d'Or afin de les sensibiliser aux effets nocifs du vapotage et de la cigarette. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Message percutant

Les intervenants de la Société canadienne du cancer estiment que les jeunes adultes ont tout intérêt à mieux comprendre la réalité associée à la cigarette et à la vapoteuse.

On veut sensibiliser les jeunes adultes, leur donner la bonne information et leur montrer concrètement à quoi ils s'exposent , précise Jimmy Bienvenue, assistant au Nic-Bar.

« Ils vont souvent être au courant qu’il y a des produits toxiques, mais avec des noms chimiques. Quand on leur expose que c’est de la mort au rat ou de l’acétone, ils comprennent un peu plus comment le produit est toxique. » — Une citation de Jimmy Bienvenue, assistant au Nic-Bar

Une intervenante s'adresse ici à des étudiants du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Intervenante au CFP Val-d’Or, Mylène Massé espère que le message percutant mais non-moralisateur du Nico-Bar atteindra sa cible.

De plus en plus, nos jeunes sont fumeurs ou vapoteurs et ils sont mal informés, affirme-t-elle. La pandémie a ajouté de l’anxiété et du stress et on a l’impression que les mauvaises habitudes ont amplifié. On veut qu’ils prennent soin d’eux, qu’ils soient en forme.

« Le coup de pied dans le derrière qui me manquait! »

En plus d’être sensibilisés aux conséquences de la cigarette et de la vapoteuses, les participants peuvent aussi s’inscrire à un concours qui les invite à relever le défi d’arrêter de fumer ou vapoter pendant une semaine.