Cinq municipalités réclament l’interdiction du chauffage au gaz naturel

Dans une lettre ouverte publiée mardi dans les pages du quotidien Le Devoir, les maires et la mairesse des municipalités de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Petit-Saguenay, Prévost et Saint-Cuthbert réclament une réglementation provinciale plus forte pour diminuer les émissions de GES des bâtiments du Québec. Le coeur de la demande est une interdiction du gaz naturel dans les nouveaux bâtiments.

« Pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut abandonner rapidement les énergies fossiles dans le cadre bâti québécois. En Amérique du Nord, de nombreuses municipalités réglementent afin de retirer les combustibles fossiles, et notamment le gaz naturel, des bâtiments. Nous comptons nous joindre au mouvement afin d’accélérer la transition énergétique. » — Une citation de Extrait de la lettre ouverte des cinq élus

Les élus proposent une résolution type  (Nouvelle fenêtre) à faire adopter par les municipalités et MRC de la province. La résolution comprend une demande explicite au gouvernement du Québec pour bannir le gaz naturel et une invitation à agir de la sorte sur le territoire des municipalités concernées.

Pour le maire de Prévost, Paul Germain, il serait préférable que le leadership vienne de Québec . L'élu se dit toutefois prêt à agir seul dès le mois de mars si le gouvernement se traîne les pieds.

M. Germain souligne que les systèmes de chauffage au gaz naturel installés récemment seront utilisés pendant de nombreuses années et que les gaz à effet de serre qu'ils produisent resteront dans l'atmosphère encore longtemps par la suite.

« On agit pour l'avenir. Ce sont les 40 prochaines années qui sont en jeu. » — Une citation de Paul Germain, maire de Prévost

Le mazout interdit, mais pas le gaz naturel

L'an dernier, le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, a instauré un règlement interdisant l'installation de systèmes de chauffage au mazout dans les nouveaux bâtiments  (Nouvelle fenêtre) . La mesure est effective depuis le 31 décembre 2021. À la même date en 2023, le remplacement du mazout par un autre combustible fossile – y compris le gaz naturel – sera également interdit.

Par contre, le gaz naturel demeure une option pour les nouveaux bâtiments. Paul Germain s'explique mal cette situation.

Le mazout est une catastrophe pour l'environnement , souligne-t-il. Le gaz naturel, lui, a meilleure réputation. Il n'y a pas longtemps, c'était encore considéré comme une solution [aux changements climatiques]. Mais maintenant, il faut faire le saut. Le mazout, c'était incontournable; maintenant, c'est au tour du gaz naturel.

M. Germain soutient que l'interdiction du gaz naturel aurait un impact sur les perspectives financières de l'entreprise Énergir, qui détient un quasi-monopole sur la distribution de ce combustible au Québec.

Énergir étant détenue en majorité par la Caisse de dépôt et placement du Québec, interdire le gaz naturel aurait donc un impact sur le « bas de laine » des Québécois, ce qui pourrait rendre le gouvernement plus frileux.

Le cabinet du ministre Charette n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.