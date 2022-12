La population de Rouyn-Noranda rejette la proposition de Québec pour la Fonderie Horne

Québec a rendu publique mardi l’analyse des consultations publiques menées par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs entre le 6 septembre et le 20 octobre.

Au total, 175 mémoires ont été déposés et 1800 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne.

Les réponses compilées dans le questionnaire démontrent la division au sein de la population du Québec et de Rouyn-Noranda, alors que 57 % des répondants se sont dit en désaccord avec la proposition de Québec d’imposer un plafond de 15 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d’arsenic dans l’air.

Les citoyens du quartier Notre-Dame, situé tout près de la Fonderie Horne, sont cependant majoritairement en désaccord à 70 %

Les centaines de citoyens qui ont répondu au questionnaire sont aussi contre le délai de 5 ans que Québec propose d’imposer à Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne pour atteindre 15 ng/m3 d’arsenic dans l’air, dans une proportion de 61 % au Québec, 63 % à Rouyn-Noranda et 76 % dans le quartier Notre-Dame.

Le volume et la qualité de la participation à la consultation publique sur le projet de renouvellement de l’autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne ont démontré la pertinence même de la tenue de cette consultation, et ce, en dépit du fait que plusieurs personnes aient indiqué ne pas se sentir à l’aise d’y participer et qu’elles aient renvoyé la balle dans le camp du gouvernement, en l’invitant à faire son travail , concluent les auteurs du rapport de 221 pages qui, en plus de compiler les résultats du questionnaire, ont aussi analysé tous les mémoires déposés.

Québec rendra sa décision en janvier 2023.

