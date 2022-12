Salaires des élus à Trois-Rivières : un élu demande la sobriété pour 2023

Dans un courriel adressé à tous les membres du conseil municipal, il mentionne qu’il serait inadéquat qu’ils s’attribuent une hausse de salaire, alors que les citoyens devront composer avec une importante augmentation de l’impôt foncier.

Certains devront peut-être même vendre leur maison. Une augmentation de cette taxe veut aussi dire augmentation du coût de la vie. Conséquemment, une augmentation de la pauvreté, augmentation des loyers, augmentation de l’itinérance. En somme, l'augmentation de la taxe foncière aura une cascade de conséquences que nous ne pouvons pas ignorer a-t-il mentionné.

Il invite donc ses collègues élus à faire une croix sur leur augmentation salariale par solidarité pour les citoyens.

Selon des documents de travail obtenus par Radio-Canada, la rémunération des élus et l’indexation de leur allocation de dépenses feraient bondir le budget de plus de 295 000 $, soit 14,91 % de plus que l’an dernier.

D’autres élus songeraient à appuyer la proposition de Richard W. Dober.