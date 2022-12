Ferme d’Hiver obtient 46 millions $ pour augmenter sa production de fraises

Ces fonds permettront à cette entreprise québécoise de construire une des plus grosses fermes verticales vouées à la production de fraises au monde afin de limiter les importations, ont indiqué ses dirigeants dans un communiqué.

Chaque année, le site de Vaudreuil-Dorion assurera la mise en marché de près d'un million de kilos de fraises, ont-ils ajouté.

Le gouvernement du Québec, Investissement Québec et de nouveaux investisseurs comme Desjardins contribuent à cet appui financier.

L'arrivée de nouveaux partenaires est une marque de confiance envers le potentiel industriel de Ferme d'Hiver et notre capacité à livrer un fruit de qualité supérieure. Plus que jamais, il importe d'innover pour développer une agriculture locale plus durable et plus compétitive face au marché des importations , a souligné Alain Brisebois, président et chef de la direction de Ferme d'Hiver.

Au cours des prochains mois, six salles de 600 mètres carrés chacune s'ajouteront aux deux salles qui sont présentement en activité. Elles permettront de cultiver ici, à longueur d'année, des fraises savoureuses en récupérant 90 % de l'eau d'irrigation, en utilisant de 20 à 25 fois moins d'espace que la production dans des champs et en ne générant presque pas d'émissions de gaz à effet de serre, selon l'entreprise.

Autosuffisance alimentaire

Avec ce financement, Ferme d'Hiver dit vouloir développer un grand réseau agro-industriel de production maraîchère et accroître l'autonomie alimentaire du Québec.

C'est une idée que partage le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Une agriculture fondée sur une variété de modèles est essentielle à l'accroissement d'une autonomie alimentaire durable au Québec, a-t-il affirmé. Nous pouvons être fiers de compter sur une industrie agricole innovatrice et dynamique. Ferme d'Hiver illustre bien la créativité de nos entreprises.

Même son de cloche de la part du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Le concept d'agriculture verticale et d'éclairage intelligent de Ferme d'Hiver est innovant et payant pour le Québec. En plus de favoriser la production locale et l'achat de produits québécois, il contribue au développement d'une industrie agricole responsable , a-t-il indiqué.