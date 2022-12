Le Manitoba n’a plus de cible pour l’immigration francophone

Pendant longtemps, la province avait pour but d’attirer 7 % d’immigrants francophones chaque année. Cette cible ambitieuse avait été fixée en 2003 par le gouvernement néo-démocrate de Gary Doer et elle n’a jamais été atteinte.

Or, selon des documents relatifs au conseil consultatif sur l’immigration obtenus grâce à une demande d’accès à l’information, le Manitoba n’a pas adopté formellement de cible d’immigration francophone .

Ce détail est caché au milieu des 420 pages fournies en réponse à la demande d’accès à l’information, dont de nombreuses sont caviardées. Il se trouve dans une réponse formelle de la province à un courriel daté du 2 juin, écrit par un membre du conseil qui souhaitait des précisions concernant l’immigration francophone.

Supervisé par le ministre de l’Immigration, Jon Reyes, ce conseil a été mis en place en février dernier par le gouvernement progressiste-conservateur pour rationaliser le système d’immigration de la province et attirer plus de travailleurs. Il doit remettre son rapport final d’ici le 31 décembre.

Outre l’absence de cible, le gouvernement ajoute que sa vision est de permettre aux intervenants francophones de la province de sélectionner les immigrants dont ils ont besoin pour faire grandir et maintenir la vitalité de leur communauté tout en leur offrant tout le soutien nécessaire aux programmes et aux politiques .

L’objectif du programme Voies d’immigration est d'être un partenaire efficace pour aider les intervenants communautaires à répondre à leurs besoins en matière d’immigration , peut-on lire.

Une cible abandonnée après l’élection du PC

L’objectif de 7 % semble avoir été peu à peu abandonné après l’élection du Parti progressiste-conservateur. En effet, sept mois après l’élection d’avril 2016, Ian Wishart, qui était ministre de l'Éducation et de la Formation et responsable de l’immigration, mentionnait encore cette cible. Il reconnaissait que c’était ambitieux , mais que c’était un objectif vers lequel la province travaillait.

En juin 2018, Brigitte Léger, qui était alors agente d’immigration au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, notait cependant que depuis deux ans, [la province] évite de parler de ces 7 % .

Au final, il semble que la province n’a jamais annoncé officiellement avoir abandonné l’idée d’attirer 7 % d’immigrants francophones chaque année. Certains de ses partenaires communautaires, comme la Société de la francophonie du Manitoba (SFM), n’étaient d'ailleurs pas au courant.

Personne nous a dit que la cible n'existait pas

La SFM utilise d’ailleurs toujours ce chiffre comme référence dans ses documents officiels de travail, confirme son directeur général, Daniel Boucher.

Cette cible de 7 % a aussi été mentionnée dans le récent Livre blanc sur l’immigration francophone, rédigé par le Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF). Dans celui-ci, le RIF demande que l’objectif d’immigration francophone soit porté à 15 %. Si on a visé 15 %, c’est parce qu’on partait de quelque part. On ne partait pas de zéro , affirme Daniel Boucher.

« Personne nous a dit que la cible n'existait pas, poursuit-il. On nous a jamais dit qu’on l’abandonnait ni quoi que ce soit par rapport à ça. » — Une citation de Daniel Boucher, directeur général, Société de la francophonie du Manitoba

Daniel Boucher, directeur général de la SFM, espère que la cible existe encore. Photo : Radio-Canada

Pour le moment, le directeur général de la SFM accorde le bénéfice du doute au fonctionnaire qui a répondu à la demande d’informations supplémentaires du conseil consultatif sur l’immigration. Moi je pense que la cible de 7 % existe encore, mais [que la personne] n’a pas trouvé la référence.

« Je n’ai jamais pensé que la cible avait disparu dans [l’esprit de la province]. Il me semble qu’on nous aurait avertis ou qu’on nous aurait consultés sur ça. » — Une citation de Daniel Boucher, directeur général de la SFM

Le ministre refuse une entrevue

Le ministre de l’Immigration, Jon Reyes, a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada. Le gouvernement du Manitoba demeure déterminé à travailler avec les gouvernements fédéral et municipaux et les partenaires communautaires pour soutenir la croissance et le développement de la culture francophone et de la langue française dans notre province à travers toutes les catégories d'immigration , a simplement indiqué un porte-parole du ministre par courriel.

Jon Reyes lors de l'annonce de la création du conseil consultatif sur l’immigration, en février dernier. Photo : Radio-Canada

En tant que principal moteur de l'immigration dans cette province, le Programme des candidats de la province du Manitoba reconnaît l'importance de l'immigration francophone pour soutenir la croissance et la vitalité continues des communautés francophones du Manitoba et de l'économie de la province dans son ensemble , a-t-il ajouté.

Le mois dernier, Jon Reyes a cependant affirmé dans un communiqué que son gouvernement est engagé à accroître l’immigration francophone sans pour autant mentionner de cible. Il a seulement précisé vouloir préserver et développer la langue et la culture françaises dans la province .

La SFM , quant à elle, affirme qu’elle va solliciter une rencontre avec le ministre en début d’année pour lui présenter officiellement le Livre blanc et qu’elle va lui parler de la cible , assure Daniel Boucher.

« La cible ne semble pas être là, mais personne ne nous l’a dit. Je veux comprendre pourquoi et s’il y a eu une décision de prise, où est la correspondance, la documentation? On a vérifié de notre côté, il n’y en a pas. » — Une citation de Daniel Boucher, directeur général de la SFM

La présentation du rapport du conseil consultatif sur l’immigration est attendue au début de l’année prochaine.