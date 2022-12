2022 : Un vent de fraîcheur pour la scène culturelle albertaine

Après deux ans de pandémie, l'année 2022 a offert un vrai vent de fraîcheur autant pour les artistes que pour les amateurs de culture. Elle a fait oublier l'annulation de nombreux spectacles et l'alternance entre le virtuel et le présentiel pour laisser place au retour de la formule traditionnelle de plusieurs événements.

Parmi ceux-ci, la Fête franco-albertaine a rassemblé, en juillet, environ 300 francophones et francophiles au David Thompson Resort, à Nordegg. Pendant l’événement qui se déroulait dans les Rocheuses albertaines, les artistes Crystal Plamondon, Pierre Sabourin, Cristian de la Luna et Daniel Gervais ont fait danser et chanter les campeurs à l’unisson.

« Quand on voit les gens se retrouver à nouveau dans des salles à jaser et être de bonne humeur, on sait que nos spectacles et nos événements ont eu un impact », dit la directrice générale du Regroupement artistique francophone de l’Alberta, Sylvie Thériault.

L'affiche officielle de la Fête franco-albertaine 2022. Photo : Fête franco-albertaine 2022

Pendant l’année, la Fête franco-albertaine n’est pas la seule à avoir délaissé sa formule hybride entre le virtuel et le présentiel.

La pièce For Science! fait partie de celles présentées dans le cadre du festival Fringe d'Edmonton 2022. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Le festival Fringe d’Edmonton a lui aussi renoué avec un événement comparable à ceux d'avant la pandémie. Plus de 160 pièces ont été présentées, 3 fois plus de représentations que l’an passé et près d'une centaine de milliers de billets ont été vendus.

Phi représente le dernier ballet du directeur artistique Jean Grand-Maître. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Après deux décennies, Jean Grand-Maître a quitté la direction artistique de l'Alberta Ballet avec Phi, un spectacle inspiré par la musique de David Bowie. Ce spectacle d’adieu a rassemblé des centaines de spectateurs à Calgary et à Edmonton.

Parlant de changement de direction artistique, Steve Jodoin a soufflé sa première bougie à la direction de l’UniThéâtre. Durant la dernière année, il en a profité pour présenter, entre autres, la pièce Regarde mon village, écrite par l’Edmontonien Kenneth Brown.

Les comédiens et le metteur en scène de la pièce Regarde mon village. De gauche à droite : Mireille Moquin, Sophie Gareau-Brennan, Kenneth Brown, Marie-Johanne Fogue Makou et Gabriel Balestri. Photo : Radio-Canada / Geneviève Potvin

De son côté, Matthieu Damer a passé le flambeau de directeur artistique du Centre de développement musical de l’Alberta au Franco-Albertain Paul Cournoyer. Au mois d’avril, l’organisme est aussi revenu avec la Chicane albertaine. L’événement à permis à des groupes de jeunes musiciens de partout en Alberta de se retrouver à Gull Lake.