Disparition d’Eduardo Malpica : des amis soulèvent des questions sur le travail policier

Dans deux lettres ouvertes, des amis d’Eduardo Malpica, cet homme de 44 ans disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, expriment leur incompréhension au sujet de l’enquête de la police qui, à ce jour, piétine. Et la Direction de la police de Trois-Rivières répond.

Dans une première lettre adressée à la police de Trois-Rivières, ils font état de leur inquiétude quant à l’avancement de l’enquête.

Il semble que la (seule?) piste actuelle de recherche (fondée sur le témoignage d’une seule personne qui l’aurait aperçu le samedi 26 novembre) stagne depuis plus d’une semaine. Comme cette piste ne semble pas donner de résultats, nous ne pouvons faire autrement que de nous questionner sur les autres témoignages de la soirée au Café-Bar Le Zénob, qui sont suffisamment graves pour envisager la possibilité qu’un acte criminel y ait été commis , peut-on lire dans cette lettre.

Les amis d’Eduardo ajoutent qu’en l’absence d’indices factuels clairs en faveur d’une hypothèse ou d’une autre, rien ne nous indique que l’hypothèse d’un acte criminel peut être écartée, et nous demeurons dans l’incompréhension la plus totale .

Son instigatrice, Marie-Dominik Langlois, une amie de longue date du disparu, trouve problématique d’en savoir très peu après déjà plus de deux semaines . Elle souhaite que plus d’informations soient rendues publiques pour que les amis et proches puissent mieux orienter leurs recherches.

Est-ce que vraiment tous les moyens ont été déployés pour se mettre à la recherche d’Eduardo? , demande celle qui vit un certain malaise avec l’hypothèse qu’Eduardo Malpica serait aux prises avec une problématique de santé mentale. Selon elle et les autres signataires, les indices factuels ne sont pas suffisants, et l’hypothèse d’un acte criminel ne peut être écartée.

Dans une seconde lettre, cette fois-ci adressée à la Sûreté du Québec, d’autres amis demandent que le Service des crimes contre la personne contribue aux démarches de recherche.

Après plus de quatorze jours sans résultats clairs et convaincants quant à sa localisation, nous pensons qu’il est plus que nécessaire de reconsidérer l’hypothèse qui guide les recherches actuelles, selon laquelle Eduardo se trouverait caché quelque part comme résultat d’une crise d’allure psychotique paranoïaque. C’est préoccupant que l’orientation de l’enquête produise soudainement qu’Eduardo passe du statut de victime à celui de potentiel suspect , est-il écrit dans la lettre co-signée par près d’une vingtaine de personnes, amis et collègues du père de famille disparu.

Les signataires souhaitent que la police reconsidère les événements survenus au bar Le Zénob, endroit où il y aurait eu une altercation entre M. Malpica et un autre client. Dans la lettre adressée à la SQ , on invite le service policier à se pencher sur l’intoxication du disparu et des autres personnes présentes au bar durant la soirée, entre autres.

Cette lettre, disponible sur le site change.org, avait récolté plus de 1600 signatures au moment de publier ces lignes.

Pedro Eduardo Malpica Ramos mesure 1 m 70 et pèse environ 80 kg. Il a les cheveux mi-longs de couleur noire et les yeux bruns. Photo : Facebook

La police n’écarte aucune hypothèse

En entrevue à l’émission Toujours le matin mardi, le capitaine de la division des enquêtes à la Direction de la police de Trois-Rivières, Carl-Olivier Dubé, a confirmé que toutes les hypothèses sont considérées. Certaines sont davantage privilégiées que d’autres, a-t-il déclaré, sans toutefois offrir plus de détails.

« Notre travail, c’est de fermer ces hypothèses une à une au fil des éléments que l’on recueille. » — Une citation de Carl-Olivier Dubé, capitaine de la division des enquêtes, Direction de la police de Trois-Rivières

Il est revenu sur le témoignage d’une personne qui aurait vu Eduardo Malpica au parc Victoria, à Trois-Rivières.

Aux yeux de la police, ce témoignage est extrêmement crédible [...] Je peux vous confirmer qu’on est en mesure de recueillir ou de corroborer certaines informations en lien [ce témoignage], et c’est ce qui a permis de réorienter le travail d'enquête à partir de cette journée-là , a expliqué le policier.

Il a assuré que la police a les effectifs et les outils nécessaires pour mener à bien son enquête. M. Dubé a également indiqué que la SQ est impliquée depuis le jour 1 .

Ce n’est pas parce que vous ne voyez pas nos policiers qu’ils ne travaillent pas. Le travail se fait dans l’ombre, mais il est continu et ce dossier n’est clairement pas terminé aux yeux de la police de Trois-Rivières , a-t-il conclu, insistant sur le fait que la police met tout en œuvre pour retrouver rapidement le père de famille disparu depuis plus de deux semaines.

