La Patente sort de l’ombre

Au delà du film, c’est la publication récente de la liste des membres de l’Ordre de Jacques-Cartier (aussi connu sous le nom de La Patente) qui permet de découvrir ces hommes qui ont travaillé pour « la cause » dans le secret le plus total.

Benoît Daigle est devenu membre de l'Ordre de Jacques-Cartier à Campbellton en 1963. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L’homme d’affaires Benoît Daigle a été le dernier membre à se joindre à l’Ordre à Campbellton en novembre 1963.

Il se souvient d'avoir été invité par un ami à assister « à une assemblée » à l’église. À son arrivée, on lui bande les yeux avant de l'amener au sous-sol pour y subir l’initiation. Une initiation qu’il qualifie de moins sévère et élaborée que celle démontrée dans le film.

Mais il comprend alors quand même fort bien ce qui était attendu de lui : une discrétion totale sur l’existence et les agissements du groupe.

« Personne n’était au courant à part les membres. Personne, personne. » — Une citation de Benoît Daigle, membre de l'Ordre de Jacques-Cartier, Campbellton

Pendant sa brève implication – l’Ordre de Jacques-Cartier a cessé d’exister en novembre 1965 – Benoît Daigle se souvient d’avoir été impliqué dans l’élection d’un francophone parmi les dirigeants de la commission scolaire locale. Jusqu’alors, ce genre de poste était uniquement occupé par des anglophones.

La cause, c’était de protéger la langue, d’avoir une part juste et raisonnable, et puis de faire avancer le français , résume l’homme aujourd’hui âgé de 92 ans.

L'héritage d'un député

Le documentaire dévoile que l'ancien maire de Balmoral, Hébert Arseneault, a été membre de l'Ordre au début des années 60 dans le chapitre de Dalhousie.

Son fils René, aujourd'hui député fédéral de Madawaska-Restigouche, dit que son père a accepté de lui raconter son implication dans cette société secrète alors qu’il avait une vingtaine d’années.

René Arseneault, député libéral, Madawaska-Restigouche Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il estime que ces histoires ont façonné son parcours revendicateur et plus tard, son implication politique. Lorsqu’il est devenu avocat au début des années 90, René Arseneault avait refusé de prêter serment d'allégeance à la Reine, une pratique depuis abolie par le Barreau du Nouveau-Brunswick.

Le député est rempli de reconnaissance pour le chemin tracé par l'Ordre, au bénéfice de tous les francophones de sa génération.

« Des gars comme mon père, il y en a plein au Nouveau-Brunswick. Au Madawaska, dans le Sud-Est, dans la Péninsule acadienne… partout. Des gens qui ont travaillé dans l'ombre. » — Une citation de René Arseneault, député libéral, Madawaska-Restigouche

Un rôle crucial

Le film L'Ordre secret raconte comment La Patente s'est développée secrètement aux quatre coins du Nouveau-Brunswick.

Il relate aussi le rôle joué dans le développement de nombreuses institutions acadiennes, comme la Fédération des Caisses populaires acadiennes, l'Assomption Vie et l'Université de Moncton.

Une liste de membres de l'Ordre de Jacques-Cartier. Photo : Radio-Canada / Nadia Gaudreau

L'Ordre a aussi contribué à l'élection de Louis J. Robichaud à titre de premier ministre en 1960. Son accession au pouvoir et les changements instaurés sous sa gouverne, sont considérés comme des jalons importants de l'histoire et de l'émancipation des Acadiens.

Grâce à cette organisation secrète, de nombreux francophones ont pu accéder à des fonctions dans des milieux qui leur étaient autrefois fermés.

Surprise pour la famille

La famille de Benoît Daigle n'a appris que tout récemment son implication dans cette société secrète vouée à l'avancement du fait français.

Benoît et Jeannine Daigle de Campbellton Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Benoit, Jeannine et quelques-uns de leurs enfants ont assisté ensemble à une projection du film à la salle de cinéma de Campbellton.

Tous en sont ressortis fiers.

« Je suis contente de l’avoir vu parce que j'apprécie davantage ce que ces gens-là ont fait. » — Une citation de Jeannine Daigle, épouse de Benoît

Benoît Daigle, de son côté, dit que le film lui a permis de prendre conscience que tout ce travail fait en catimini aura donné la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

Une société où les francophones trouvent leur place, même s’il faut parfois livrer bataille pour faire respecter ses droits.

Ironiquement, c'est en anglais qu'est affiché le titre du documentaire de Phil Comeau devant la salle de cinéma de Campbellton, mais la version originale française est présentée...avec des sous-titres en anglais.