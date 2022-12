Moins de pesticides dans les grandes cultures, c’est possible

Ce jeune agriculteur de la Montérégie, qui vient de reprendre la ferme familiale, se retrouve à la tête d’une exploitation de 420 hectares où sont cultivés, entre autres, du blé, du maïs et du soja.

En grattant la neige, il retire un radis d’une quinzaine de centimètres, arrache quelques feuilles de trèfle et de vesce velue. Ces plantes constituent ce que l'on appelle une culture de couverture. Elles sont semées à l'automne, juste après les récoltes.

C'est une culture qu'on ne va pas récolter, on ne va pas en tirer de revenu, explique-t-il. Son but, c'est vraiment de grandir puis de retourner tous les nutriments à la terre.

La culture de couverture s’avère être une stratégie qui a fait ses preuves aux États-Unis pour réduire l’utilisation de pesticides, mais qui demeure peu utilisée au Québec.

Le principe est simple : le cultivateur choisit lui-même les plantes qui vont occuper son champ pendant l’hiver. Il va sélectionner un mélange de plantes qui ont le double avantage d’être faciles à détruire au printemps et d'avoir la capacité de nourrir et d'aérer le sol.

William Overbeek expérimente cette méthode dans le cadre de son doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal, qu'il effectue sous la supervision du professeur Marc Lucotte. Ses recherches visent à réduire l'utilisation de produits chimiques dans les grandes cultures.

Une fois que ces mauvaises herbes sont bien installées, on va les détruire avec le minimum de glyphosates , explique son directeur de thèse.

« Au Québec, de nombreux producteurs vont faire deux ou trois passages de glyphosates par année. Notre étude vise à montrer qu'avec un seul passage, au bon moment, couplé à la présence de cultures de couverture, on peut arriver à contrôler l'expansion des mauvaises herbes. » — Une citation de Marc Lucotte, professeur à l’Université de Québec à Montréal

Marc Lucotte, professeur au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, UQAM Photo : Vincent Rességuier

Une rotation des cultures

Selon ce scientifique chevronné, les mauvaises herbes demeurent le principal ennemi des grandes cultures en champ au Québec et, par le fait même, la raison essentielle du recours aux pesticides.

En utiliser moins est un objectif louable, mais l'enjeu est de maintenir le rendement, rappelle-t-il. À l'heure actuelle, il n’est pas toujours facile, pour ne pas dire impossible, de se passer de substances comme les glyphosates, l’herbicide le plus utilisé dans le monde.

« Personne n’aime prendre des antibiotiques à répétition, on en prend le moins possible, mais quand on est malade et qu’on a besoin de se débarrasser d’une sale bactérie, on est bien content de pouvoir compter dessus. Même chose pour les glyphosates, quand on doit nettoyer les mauvaises herbes. » — Une citation de Marc Lucotte, du Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, UQAM

Le jeune agriculteur l'a expérimenté à ses dépens. L’été dernier, en effectuant un test de réduction des herbicides, un des champs de William Overbeek a été colonisé par la morelle. Il a perdu le contrôle. Résultat : une partie de sa moisson a été gâchée et les baies de la morelle ont endommagé sa machinerie au moment de la récolte.

Ce fâcheux événement s'est produit lors d'une expérience de rotation des cultures. Une autre option éprouvée utilisée par William Overbeek et qui permet de faire une pause des herbicides.

Car il arrive fréquemment que les plantes indésirables s’habituent aux désherbants. Il faut alors sortir la grosse artillerie avec des produits hautement toxiques, dont l’application s’avère plus complexe. On utilise alors nos herbicides qui ont peu d'impacts et nos herbicides qui ont beaucoup d'impacts, on ne peut pas les départir , précise le cultivateur.

Sarcleur expérimental qui permet de combiner à la fois un sarclage de l'entre-rang, un arrosage du rang et un semis de culture de couverture. Photo : Vincent Rességuier

Des drones pour réduire l’utilisation de pesticides

Pour limiter son recours aux pesticides, M. Overbeek se tourne également vers des innovations technologiques.

Il effectue actuellement des tests sur un outil qui lui permettrait de réduire de 66 % les quantités d'herbicides utilisées au moment de leur application.

C’est un sarcleur qui va légèrement retourner la terre de l’entre-rang, tout en arrosant la rangée de plantes cultivées, et qui va enfin semer la culture de couverture.

Ce module multifonction s'installe à l'arrière d'un tracteur et il est d'une précision chirurgicale, il procède au centimètre près.

C'est d'ailleurs le cas désormais pour de nombreux outils agricoles qui s'appuient de plus en plus sur la cartographie numérique. William Overbeek possède plusieurs drones dotés de caméras, avec lesquels il dresse un portrait très précis de ses champs.

William Overbeek mène des expériences sur un drone équipé de caméras et d'un réservoir avec diffuseur. Photo : Vincent Rességuier

Dans les prochaines années, il veut développer des cartes d'application pour localiser systématiquement les mauvaises herbes dans ses cultures.

Par la suite, un tracteur avec un arrosoir ou même un drone avec un arrosoir appliquera des produits chimiques exclusivement sur les zones à risque.

Là aussi, les gains devraient être majeurs, puisqu’à l’heure actuelle c’est une stratégie universelle pour un champ complet, ou même une ferme au complet, indique Marc Lucotte.

Avec la précision de la cartographie numérique, les parcelles seront analysées au mètre carré .

Le tout permettra une réduction considérable de tous les produits chimiques qu'on peut utiliser pour se débarrasser des insectes, des champignons et des mauvaises herbes, conclut le chercheur.

Marc Lucotte dans son laboratoire à l'Université du Québec à Montréal Photo : Vincent Rességuier

Une révolution en cours dans le monde agricole

Marc Lucotte convient qu'il va falloir patienter encore quelques années avant que l'utilisation de ces nouvelles technologies soit généralisée. Il table sur un horizon d'une dizaine d'années, voire un peu plus.

Il y a toute la littératie numérique qui va devoir être enseignée aux producteurs pour qu’ils puissent utiliser ces nouveaux outils , affirme-t-il.

Et les grandes compagnies agrochimiques comptent bien tirer avantage de cette transition.

Marc Lucotte note que des entreprises comme Bayer investissent des millions dans les nouveaux outils technologiques. Elles délaissent peu à peu les produits chimiques, mais se positionnent clairement sur le marché des appareils de haute précision .

Selon lui, le Québec devrait atteindre sans trop de difficultés ses objectifs actuels. 4300 tonnes de pesticides ont été utilisés en 2019. Le plan prévoit une réduction de 500 tonnes à l'horizon 2030, soit 11 %.

Un plan peu ambitieux si on le compare aux visées de la COP15 sur la biodiversité à Montréal : la cible 7 propose de réduire au moins de moitié ou des deux tiers l’usage des pesticides d’ici 2030. Reste à voir maintenant quelles seront les balises adoptées dans le texte final.