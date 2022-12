John Gregory, entraîneur emblématique des Roughriders, est décédé

John Gregory, l'entraîneur ayant mené les Roughriders de la Saskatchewan à leur deuxième victoire de la Coupe Grey en 1989, est décédé à l'âge de 84 ans. La cause de son décès n'est pas encore connue.

Ce sont les Iowa Barnstormers, une équipe de football de l'Arena Football League (AFL) dont John Gregory avait aussi été l'entraîneur, qui ont confirmé son décès lundi.

Les mots ne peuvent exprimer à quel point il manquera au personnel, aux admirateurs et à la communauté des Barnstormers. Nos plus sincères condoléances à la famille Gregory en cette période très difficile , a déclaré l'équipe.

Dans un communiqué, les Roughriders ont également exprimé leur tristesse concernant cette annonce, en soulignant le professionnalisme dont a fait preuve John Gregory lorsqu'il était leur entraîneur.

« Les Roughriders de la Saskatchewan ont le cœur brisé d'apprendre le décès de notre entraîneur, John Gregory, champion de la Coupe Grey. » — Une citation de Roughriders de la Saskatchewan

Au nom des Roughriders, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille Gregory, aux joueurs qu'il a entraînés au cours de sa longue et fructueuse carrière et à toutes les personnes qui ont eu la chance de le connaître , ajoute l'équipe réginoise.

Le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF) et ancien joueur, Randy Ambrosie, souligne que, tout au long de sa carrière, John Gregory l'avait encouragé à poursuivre ses rêves au sein de la ligue.

« Un homme remarquable, il manquera aux nombreux joueurs auxquels il a enseigné et qu'il a inspirés. » — Une citation de Randy Ambrosie, commissaire de la Ligue canadienne de football

De son côté, Glen Suitor, un ancien défenseur des Roughriders et membre de l'équipe gagnante de la Coupe Grey en 1989, a aussi tenu à rendre hommage à John Gregory.

Un athlète n'oublie jamais l'entraîneur qui a cru en lui et qui l'a soutenu lorsque sa confiance était au plus bas , écrit-il sur les réseaux sociaux.

Une carrière couronnée de succès

John Gregory a commencé sa carrière d'entraîneur dans la LCF en 1983 avec les Blue Bombers de Winnipeg. Il a, par la suite, été embauché à titre d'entraîneur-chef des Roughriders en 1987.

Après avoir obtenu le titre d'entraîneur de l'année de la LCF en 1988, John Gregory a su mener les Roughriders à la finale de la Coupe Grey en 1989 après des victoires surprises contre Calgary et Edmonton. L'équipe réginoise a alors dû affronter les Tiger-Cats de Hamilton qu'ils ont fini par vaincre 43-40. Il s'agissait du deuxième titre de champion pour les Roughriders, leur première victoire remontant à 1966.

John Gregory entouré par ses collègues entraîneurs des Roughriders Ted Heath, à gauche, et Ron Cherkus, à droite, après avoir battu les Eskimos d'Edmonton pour la finale de l'Ouest de la LCF en 1989. (archives) Photo : La Presse canadienne

Pour de nombreux partisans, ce match demeure l'un des plus excitants de l'histoire de la Coupe Grey.

Après sa carrière au sein de la LCF , John Gregory a passé 16 saisons en tant qu'entraîneur dans la AFL , de 1995 à 2011.

Au cours des années, il a été nommé entraîneur de l'année à la fois dans la LCF et l' AFL . John Gregory est également membre de huit Temples de la renommée, dont celui de l'Université de Northern Iowa (2003), celui de la Saskatchewan Roughriders Plaza of Honour (1996) et celui de la Webster City High School (1994).

Les funérailles auront lieu le 31 janvier à Gastonia, en Caroline du Nord, selon les Iowa Barnstormers. L'équipe précise que la famille Gregory a demandé aux personnes présentes de porter leur maillot de football préféré.