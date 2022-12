La ministre Mary Ng blâmée pour avoir accordé deux contrats à l’entreprise d’une amie

La ministre fédérale du Commerce international, Mary Ng, a contrevenu à la Loi sur les conflits d’intérêts en prenant part au processus d’attribution de deux contrats gouvernementaux à une entreprise appartenant à une de ses amies, a tranché le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mario Dion.

Dans un rapport d’étude publié mardi, le commissaire explique que les faits reprochés à la ministre Ng remontent à mars 2019 et à avril 2020, lors de l’attribution de contrats du gouvernement fédéral afin d’obtenir des services de formation sur les médias.

Selon le rapport, deux contrats ont été signés au nom de la ministre Mary Ng avec la firme de relations publiques Pomp & Circumstance, cofondée et dirigée par Amanda Alvaro, réputée être une amie de longue date de la ministre.

Se connaissant depuis près de 20 ans, Mmes Ng et Alvaro ont toutes deux qualifié leur relation d'amitié. En tenant compte de l'interprétation du terme "ami" établie dans le Rapport Watson et élargie dans le Rapport Morneau II, j'ai conclu que Mmes Ng et Alvaro étaient des amies au sens de la Loi , explique Mario Dion dans son rapport.

D’après les conclusions du commissaire Dion, la ministre Ng exerçait un pouvoir officiel ou une fonction officielle lorsqu'elle a participé au processus ayant mené à l'attribution des contrats à l'entreprise de son amie, ce qui est une contravention au paragraphe 6 (1) de la Loi .

La ministre a également commis une faute en vertu de l'article 21 de la Loi en ne se récusant pas du processus de sélection concernant ces deux contrats pour lesquels soumissionnait Pomp & Circumstance.

« Compte tenu de leur amitié, le fait d'obtenir des services auprès de l'entreprise favorisait de manière irrégulière les intérêts de celle-ci et a placé Mme Ng en situation de conflit d'intérêts au sens de la Loi. » — Une citation de Mario Dion, commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

Selon M. Dion, la ministre Ng, de par ses fonctions, aurait dû savoir qu'il fallait plutôt se retirer du processus et obtenir des services similaires auprès d'un autre fournisseur .

Il est tout à fait inexcusable, selon M. Dion, de conclure un contrat avec l'entreprise d'une amie. Cela comprend le besoin d'obtenir rapidement des services de formation sur les médias pour aider la ministre Ng à répondre à la pandémie de COVID-19 en avril 2020.

Mary Ng reconnaît ses torts

Réagissant au blâme porté contre elle par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mary Ng a écrit sur Twitter qu’elle assume l’entière responsabilité de ses actes .

« J’aurais dû me récuser, et je m’excuse à tous pour ne pas l’avoir fait. » — Une citation de Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

À aucun moment, il n'a été question d'un quelconque avantage personnel pour moi ni d'une quelconque intention pour quiconque d'en tirer un avantage inapproprié , assure Mary Ng.

Les efforts que j'ai déployés sur le moment n'ont pas respecté les normes personnelles de transparence et de responsabilité que les Canadiens sont en droit d'attendre de leurs représentants élus.

Je suis désolé pour ce manquement, et cela ne se reproduira plus , conclut Mme Ng.

C’est à la suite d’une demande déposée en mai 2022 par le député conservateur James Bezan (Selkirk–Interlake–Eastman) que le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique a décidé de se pencher sur ces attributions de contrats.