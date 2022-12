Les élus ont d'ailleurs lancé une pétition afin d’accentuer la pression sur le gouvernement. La date limite pour la signer a été fixée au 15 janvier 2023. Elle sera ensuite déposée à l'Assemblée nationale du Québec par le député caquiste de Gatineau, Robert Bussière.

Ils demandent que Québec priorise la route 105 en y apportant les réfections nécessaires et en y attribuant un budget spécial qui lui serait dédié. Ils souhaitent aussi qu'un comité soit mis en place afin d’analyser la route 105, a ajouté la préfète de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche.

D’après un sondage réalisé par CAA-Québec, publié en juin 2022, la route 105 a été classée à la dixième position des pires routes de la province.

Le gouvernement s’est dès lors engagé à réaliser plus de 87 kilomètres de travaux, à travers neuf municipalités, afin d’améliorer l’état de la chaussée de la route 105, d’ici 2027. Mais les élus continuent de s'impatienter.

Cette route-là n’a pas été conçue pour être autant achalandée. C’est une route majeure, qui n’est pas carrossable et là, on a besoin que le gouvernement nous écoute , a lancé Mme Lamarche, en conférence de presse, mardi matin.

Un impact sur le travail des paramédics

Pour illustrer le caractère désuet de la route 105, Mme Lamarche a diffusé aux médias une vidéo dans laquelle elle s’est mise en scène dans une ambulance, en situation d’urgence, en train de sillonner la route 105.

Ce n’est pas évident pour moi parce que tout le Québec va me regarder. Il fallait que je le fasse pour qu’on m’écoute et qu’on me prenne au sérieux , a-t-elle expliqué.

La préfète de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, a présenté une vidéo pour témoigner de son expérience terrain durant une faction de travail d’une durée de 6 heures en compagnie de deux paramédics de la Vallée-de-la-Gatineau. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Dans la vidéo, on peut voir la préfète qui peine à rester immobile dans sa civière.

Les usagers vivent les conséquences lors d’un transport urgent à cause de l’état des routes , a-t-elle estimé.

Bris de service

La simulation de Mme Lamarche dans une ambulance a également permis à l’ensemble des maires présents de faire valoir un deuxième point : les nombreux bris de service sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau.

Ils citent la fermeture sporadique des soins intensifs et l’annonce de réduction d’heures de service par le Directeur des services préhospitaliers du gouvernement du Québec qui ont entraîné, selon eux, une diminution de service auprès de la population locale.

Les maires rapportent, en outre, que plusieurs épisodes de découverture ont été constatés lors de transports vers des centres hospitaliers éloignés ayant pour conséquence une diminution de véhicules desservant la Vallée-de-la-Gatineau.

Ils exigent, par conséquent, que le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, fasse preuve d'une écoute plus active.

En juillet 2021, il y a eu un projet de "libération" que les paramédics de l’Outaouais ont fait avec le Centre intégré de santé et de services sociaux pour aider la situation. Il faut ramener ce projet-là, on a besoin que le ministre Dubé nous écoute. Il a dit dans les médias, le 1er décembre dernier, qu’il faut des actions concrètes, maintenant. Nous, on s’adresse au ministre. Qu’il vienne nous rencontrer, on a des solutions, pas parfaites, mais qui vont nous aider , a ajouté Mme Lamarche en guise de conclusion.

